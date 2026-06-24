振付師でタレントのKABA.ちゃん（57）が6月22日、インスタグラムを更新。誕生日投稿で見せた最新のショットが話題を呼んでいる。

KABA.ちゃんは20歳のときにニューヨークでダンスの技術を磨くため単身渡米。帰国後’95年にミュージカルのダンサーオーディションに合格した際、音楽監督を務めていた小室哲哉（67）と出会う。その翌年には小室がプロデュースしたダンスユニット『dos』のメンバーとしてデビュー。振付師としては、安室奈美恵（48）など数多くの著名なアーティストを担当。国民的アイドルグループ『SMAP』の代表曲『世界にひとつだけの花』の振付を担当したことでも知られる。明るいキャラクターから多くのバラエティ番組にも出演していた。

私生活では、‘02年に性同一性障害を公表。’16年には性別適合手術を受け、さらに戸籍変更をおこなって法律上も女性に。両親と姉から新たに「一華（いちか）」と名付けてもらったという。

そんなKABA.ちゃんが57歳の誕生日を迎え、誕生日会の様子をインスタグラムにアップ。野沢直子（63）、若槻千夏（42）とケーキを囲んだスリーショットを公開した。「美味しいランチ、素敵なプレゼント、楽しい時間、ありがとうございました」と報告し、帽子とメガネを付けたラフなスタイルのKABA.ちゃんの近影には絶賛の声が続出。

《KABA.ちゃん綺麗だなぁ 私も見習わなきゃ》

《二度見しちゃいました ほんとにお綺麗です》

《KABA.ちゃん。お肌キレイ！努力の賜物》

《どんどんきれいになってくね》

《これ以上キレイなってどーしますん？》

「女性として美の追及に余念がないKABA.ちゃん。インスタグラムでは、『The美容day』として美容クリニックでケアする様子を、たびたびアップしています。カウンセリングで気になるところを伝え、様々な施術をおこなっているようです。“最新に目がない私はすぐに飛びつきました”と綴っているように、かなり意識高くあらゆる美へのアンテナを張っているのでしょう」（芸能誌ライター）

常に“自分らしさ”を追及してきたKABA.ちゃんの進化はまだまだ止まらないようだ。