EXILE・AKIRA、ライブ「HiGH＆LOW 10th ANNIVERSARY FEVER」発表 Kアリーナ横浜にて開催
【モデルプレス＝2026/06/24】EXILE AKIRA、EXILE NAOTO、GENERATIONSの白濱亜嵐、THE RAMPAGEの川村壱馬と吉野北人が24日、都内で開催された映画「HiGH＆LOW」10th ANNIVERSARY スペシャル舞台挨拶付き上映会に出席。ライブ「HiGH＆LOW 10th ANNIVERSARY FEVER」（9月22日・23日＠Kアリーナ横浜）の開催をアナウンスした。
【写真】EXILE AKIRA＆リン・チーリン、子どもとの手繋ぎショット
新作映画「HiGH＆LOW 新世界」の制作発表に続き、AKIRAはライブ「HiGH&LOW 10th ANNIVERSARY FEVER」（9月22日・23日＠Kアリーナ横浜）の開催をアナウンス。同ライブには、EXILE THE SECOND、DOBERMAN INFINITY、THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVERなどが出演する。
川村は「この10年間の『HiGH＆LOW』の世界観をぎゅっと詰め込んだようなライブになるかなと思います」とコメント。AKIRAは「EXILE THE SECONDとしても出演させていただくんですけども、本編では琥珀で、SECONDは九龍なので。どういう化学反応が生まれるかっていうのはありますけれども、普通にEXILE AKIRAで出ます（笑）。盛り上げさせていただきますけど、これまでの『HiGH&LOW』を継承しつつも、新世界という映画のタイトルにふさわしい、新しい『HiGH&LOW』のエンターテイメントをお届けできればと思っていますので、ぜひ皆さんお越しください。よろしくお願いします！」と呼びかけた。
HIROは「新曲とかもね、パフォーマンスしたり。昔の曲をやったり、今までにないその時だけしか見れないイベントになると思うので、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思います」とアピール。吉野は「新曲もやりますし、今までこの『HiGH＆LOW』を彩ってきた過去の名曲もやりますので。いろんな形を変えてパフォーマンスしますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください」と語った。
最後にHIROは「『HiGH＆LOW』をずっと昔から好きな方もそうですし、今回初めて見る方も絶対に面白い作品になると思いますし、『HiGH＆LOW』ってこれから公開に向けてどんどんサプライズを発表していく、そういうスタイルじゃないですか。なので今日を皮切りに、いろんなことが起こっていきますので。ぜひそれを楽しみながら、作品が完成するのを楽しみに待っていてください」と呼びかけていた。（modelpress編集部）
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◆ライブ「HiGH＆LOW 10th ANNIVERSARY FEVER」開催
新作映画「HiGH＆LOW 新世界」の制作発表に続き、AKIRAはライブ「HiGH&LOW 10th ANNIVERSARY FEVER」（9月22日・23日＠Kアリーナ横浜）の開催をアナウンス。同ライブには、EXILE THE SECOND、DOBERMAN INFINITY、THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVERなどが出演する。
川村は「この10年間の『HiGH＆LOW』の世界観をぎゅっと詰め込んだようなライブになるかなと思います」とコメント。AKIRAは「EXILE THE SECONDとしても出演させていただくんですけども、本編では琥珀で、SECONDは九龍なので。どういう化学反応が生まれるかっていうのはありますけれども、普通にEXILE AKIRAで出ます（笑）。盛り上げさせていただきますけど、これまでの『HiGH&LOW』を継承しつつも、新世界という映画のタイトルにふさわしい、新しい『HiGH&LOW』のエンターテイメントをお届けできればと思っていますので、ぜひ皆さんお越しください。よろしくお願いします！」と呼びかけた。
◆HIRO、ライブ詳細明かす
HIROは「新曲とかもね、パフォーマンスしたり。昔の曲をやったり、今までにないその時だけしか見れないイベントになると思うので、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思います」とアピール。吉野は「新曲もやりますし、今までこの『HiGH＆LOW』を彩ってきた過去の名曲もやりますので。いろんな形を変えてパフォーマンスしますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください」と語った。
最後にHIROは「『HiGH＆LOW』をずっと昔から好きな方もそうですし、今回初めて見る方も絶対に面白い作品になると思いますし、『HiGH＆LOW』ってこれから公開に向けてどんどんサプライズを発表していく、そういうスタイルじゃないですか。なので今日を皮切りに、いろんなことが起こっていきますので。ぜひそれを楽しみながら、作品が完成するのを楽しみに待っていてください」と呼びかけていた。（modelpress編集部）
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