二宮和也「分かる人にだけ伝われ…」1枚の写真公開「メンバー愛に溢れてる」「エモすぎ」と反響続々
【モデルプレス＝2026/06/24】俳優の二宮和也が24日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。投稿した1枚の写真が話題を集めている。
【写真】ニノ「メンバー愛に溢れてる」話題の写真
この日、二宮は「今日はお仕事でこの現場に来た。懐かしいというか…なんとも言えない 今日も頑張ろうと思いましたぜ」と綴り、白い壁をバックに椅子が置かれた1枚の写真を投稿。左右には2本の木も映り込んでいる。二宮は「（分かる人にだけ伝われ…)(…てかここ分かったら凄い)(あの時は椅子はなかった…)」とこの写真に関するヒントを綴っていた。
ファンからは「5人が並んでいた場所？」「嵐のアー写の場所？」「エモすぎ」「メンバー愛に溢れてる」「椅子隠したら5人が見えた」「瞬時に分かった」「メンバー大好きなんだね」「ニノの嵐愛に涙」と活動休止前の嵐が5人でアー写を撮影した場所でないかと推察する声が多数寄せられていた。（modelpress編集部）
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【写真】ニノ「メンバー愛に溢れてる」話題の写真
◆二宮和也「分かる人にだけ伝われ…」白壁の写真を投稿
この日、二宮は「今日はお仕事でこの現場に来た。懐かしいというか…なんとも言えない 今日も頑張ろうと思いましたぜ」と綴り、白い壁をバックに椅子が置かれた1枚の写真を投稿。左右には2本の木も映り込んでいる。二宮は「（分かる人にだけ伝われ…)(…てかここ分かったら凄い)(あの時は椅子はなかった…)」とこの写真に関するヒントを綴っていた。
◆二宮和也の投稿に反響
ファンからは「5人が並んでいた場所？」「嵐のアー写の場所？」「エモすぎ」「メンバー愛に溢れてる」「椅子隠したら5人が見えた」「瞬時に分かった」「メンバー大好きなんだね」「ニノの嵐愛に涙」と活動休止前の嵐が5人でアー写を撮影した場所でないかと推察する声が多数寄せられていた。（modelpress編集部）
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