「衝撃の可愛さ…」ILLITの日本人メンバー・モカ&イロハ、“奇抜ヘア”に大変身！新鮮な姿に反響続々

ILLITの日本人メンバー・モカとイロハが、大胆なイメージチェンジでファンを驚かせた。

6月23日、ILLITの公式インスタグラムにメンバーたちのソロカットが公開された。

【写真】「衝撃の可愛さ…」ILLIT・モカ&イロハの“奇抜ヘア”

公開された写真のなかで特に注目を集めたのが、モカとイロハの夢幻的なビジュアルだ。

モカは鮮やかなピンクのヘアカラーに変身し、カラフルな風船や紙吹雪に囲まれながら人形のような雰囲気を漂わせた。一方、イロハは淡いブルーのヘアカラーで印象を一変。まるで童話の世界から飛び出してきたようなビジュアルで視線を引きつけた。

投稿を見たファンからは「衝撃の可愛さ…」「妖精みたい」「何でも似合う」「新鮮すぎる」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ILLIT公式Instagram）モカ

（写真＝ILLIT公式Instagram）イロハ

なお、2人が所属するILLITは、7月29日に日本2ndシングル『I Got Your Back』をリリースする。

また、モカは現在、健康回復に専念するため活動を一時中断している。

◇ILLITとは？

2023年6〜9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。