【きるプラ 結城 まどか【桃桜高校・冬服】】 6月25日 予約開始

コトブキヤは、プラモデル「きるプラ 結城 まどか【桃桜高校・冬服】」を6月25日に予約受付を開始する。

本商品はプラモデル本体（ヘッド＋ボディ）と布製のお洋服がセットになった商品で、「創彩少女庭園」の「結城 まどか【桃桜高校・冬服】」が立体化される。

本キットでは桃桜高校・冬服が布製となっており、セーラー服の上下とインナーウェアがセットとなっている。カーディガン部分はよく伸びるニット生地が使用され、襟もとのストライプもプリントされている。

ボディはドレスアップボディ Mサイズ規格で、腰回りのパーツが新規造形となっている。腰パーツはスキンカラーとなっており、インナーのディティールを削ってフラットなデザインとなっている。

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