「創彩少女庭園」より「きるプラ 結城 まどか【桃桜高校・冬服】」が6月25日より予約開始
【きるプラ 結城 まどか【桃桜高校・冬服】】 6月25日 予約開始
コトブキヤは、プラモデル「きるプラ 結城 まどか【桃桜高校・冬服】」を6月25日に予約受付を開始する。
本商品はプラモデル本体（ヘッド＋ボディ）と布製のお洋服がセットになった商品で、「創彩少女庭園」の「結城 まどか【桃桜高校・冬服】」が立体化される。
本キットでは桃桜高校・冬服が布製となっており、セーラー服の上下とインナーウェアがセットとなっている。カーディガン部分はよく伸びるニット生地が使用され、襟もとのストライプもプリントされている。
ボディはドレスアップボディ Mサイズ規格で、腰回りのパーツが新規造形となっている。腰パーツはスキンカラーとなっており、インナーのディティールを削ってフラットなデザインとなっている。
【ブログ更新📄】- 創彩少女庭園 公式 (@SOUSAI_official) June 24, 2026
「きるプラ 結城 まどか【桃桜高校・冬服】」が明日、6月25日（木）よりご予約開始！！
ブログでは、新シリーズ「きるプラ」について、SNSや製品ページには載せきれない内容も踏まえてご紹介しています🔍#創彩少女庭園https://t.co/WGPNwxckhi
(C) KOTOBUKIYA