平均寿命はわずか15歳、ジンだけが唯一の楽しみ…産業革命の時代、人びとに何が起きていたのか

平均寿命が15歳--産業革命のイギリスでは、労働者たちの悲惨な生活が深刻な社会問題となっていた。安くて強い酒ジンを飲むことだけが唯一の楽しみだった時代、その現実を変えようとする動きが広がっていく。

話題の新刊『観光を忘れた日本』では、日本で起きている深刻な「観光離れ」という社会問題を、観光の歴史をひもとくことで考察していく。

※本記事は、山口誠著『観光を忘れた日本』より一部を抜粋・編集したものです。

労働者たちの「信じがたい日常」

32歳のトーマス・クックが最初のエクスカーションを催行した1841年の次の年、同じイングランド中部へ、22歳の若者がやってきた。

ドイツの裕福な家庭で生まれ育った彼は、父親が出資していたイギリスのマンチェスターにある工場で事務員として働きつつ、同じ中産階級の子弟の集まりに顔を出すことよりも、イングランド中部の工場に生きる数多(あまた)の労働者たちの声を聴くことや、議会の調査記録を読み込むことなどに時間を費やした。そこには、他国に先んじて突き進むイギリスの産業革命の、にわかには信じがたい日常があった。

リヴァプールでは1840年に、上流階級（ジェントリ、専門職等）の平均寿命は35歳、商人と裕福な手工業者の平均寿命は22歳、労働者、日雇い労務者、奉公人階級の平均寿命はなんとわずか15歳であった。

（『イギリスにおける労働者階級の状態』）

この平均寿命の短さは、「主として労働者階級の幼児が多数死ぬため」であるという。そして「マンチェスターでは、５歳前に死ぬ子供の割合は上流階級の場合にはわずか20パーセントで、農村地方の全階級を平均しても、５歳以下で死ぬ子供は全体の32パーセントにも満たないのにたいして、労働者の子供の57パーセントが５歳前に死ぬ」と、先の若者は産業革命の実態に憤り、そして告発している。

彼の名は、F・エンゲルスという。

エンゲルスが著書『イギリスにおける労働者階級の状態』を発表した1845年、トーマス・クックはリバプールを訪問する泊まりがけの団体観光を成功させ、エクスカーションを活動の主軸に据えようとしていた。ここからエンゲルスとクックは、およそ異なる道を歩むことになるが、しかし両者が1840年代のイングランド中部で向き合った現実と、それに対する二人の思いは、じつによく似ていた。それは産業革命が生み出した労働者たちの日常に対する、強い危機感である。

もちろん産業革命はこのころ一気に起こったものではなく、たとえば18世紀の後半にはその萌芽を確認することができ、またいくつもの転換期も挙げることができる。そのうえで、蒸気機関が工場へ導入され、休まずに稼働し続ける大規模な機械が実用化された一方で、船舶や鉄道にも応用されて交通輸送が大きく変わった19世紀前半、とくに1840年代のイギリスは、産業革命の重大な局面を迎えていた。

ヴィクトリア女王が即位した1837年から1901年の死去までをヴィクトリア朝時代と呼ぶが、その64年間は産業革命がイギリス全土に浸透し、工業都市が各地に生まれ、数多の労働者たちが工場という新たな場へ通うようになる時代でもあった。

「産業革命は生産と消費を分離させ、生産の場としての工場や職場に対して、消費生活の場としての家庭を新しく構築した」と角山栄(つのやま さかえ)が『路地裏の大英帝国』（1982年）で論じたように、「工場は生産、家庭は消費」あるいは「男は仕事、女は家事」などの分担が始まり、蒸気機関を代表とする生産手段を持たない労働者たちは、自らの労力と時間を工場へ持ち寄り、量り売りすることで、賃金を得る社会が到来した。

ただし「労働者」という種類の人間が、最初から存在していたわけではない。大規模で効率的な工場という場が作られ、数多くの工場が集積する都市が形成された結果、たとえば地方の田畑で野菜をつくっていた農民や、個人で作業をしていた職人などが生まれ育った土地を離れ、移住し、新たに出現した工業都市の工場やその関連する産業で働く労働者になっていった。そうして若者を中心に、地方から都市へと人びとが流れていくほど、地方は人口が減少し、やがて伝統的な共同体は弱体化していった。

他方で数多の工場を有する都市は、人口の爆発的な増加を経験していた。先述の『路地裏の大英帝国』に収められた村岡健次の論考「病気の社会史」によれば、「産業革命の始まった18世紀の中葉には、人口70万を擁した大ロンドンをのぞいて10万都市は一つもなかったが、1830年ごろにはマンチェスター、リヴァプール、バーミンガム、リーズ、ブリストル、グラスゴー、エディンバラの七都市が10万を突破、なお急速に人口を増やしつつあった」という。

凄惨な日常と過度な飲酒

人口の急増は、さまざまな社会問題を引き起こす。都市にあふれる労働者たちは、お互いに競争させられ、ときに賃金を下げられ、仕事を奪われる。コレラをはじめとする深刻な感染症が感染爆発を起こし、免疫の弱い子どもたちや体力のない困窮者たちから死んでいく。さらに1840年代には、アイルランドの記録的な凶作に端を発する飢饉がイギリス各地で発生した。作物を育んでくれる土地から離れ、頼りになる親戚も共同体もないかわりに、苛烈な競争と数々の困難ばかりがある都市の労働者たちは、行き場も食べる物も失っていき、それでも新しい移住者たちが後から後から流入し続けて社会問題が深刻化していくという、近代の都市化に苦しめられていった。

こうしたイングランド中部の労働者たちの凄惨な日常を目の当たりにしたエンゲルスは、飲酒こそが彼らに残された、たった一つの娯楽であり余暇であること、とくに安くて強い酒ジンこそが彼らの脱日常を叶える「気晴らし」であることを、次のように記している。

ジンは彼らにとってほとんど唯一の楽しみのみなもとで、万事が結びあってこのみなもとを彼らのすぐそばにおくことになる。労働者はつかれきって仕事からわが家に帰ってくる。一片の住みやすさもなく、多湿・不快・不潔な住居に、である。どうしても気晴らしをしたくなる。

（『イギリスにおける労働者階級の状態』）

これに続けてエンゲルスは、労働者の飲酒に対して同情的にも読める筆致で、次のように問いかける。「社交的欲望はただ酒場でしか満たされない。友だちと会えそうな場所はほかにはない。それにもかかわらず、労働者は酒におぼれたいというはげしい欲求癖をもってはならないし、飲酒の誘惑にうち勝たなければならないのであろうか？」

若きエンゲルスが看破したように、過度な飲酒は産業革命と近代化の結果であり、暴飲を繰り返す労働者の個人の責任というよりも、むしろ社会の構造から生じた帰結として捉え、そして具体的に対策すべき問題だった。それゆえ禁酒運動が、さまざまな主体によって試みられていった当時のイギリスの時代背景が、ここにある。「禁酒（temperance）」とは、単に酒を飲まないことを意味するのではなく、産業革命と近代社会に特有の病に対抗し、同時代の人びとを救うための社会的で、ときに倫理的な社会運動だった。

酒浸りの労働者を救いたかった…「団体観光の始祖」トーマス・クックの原点