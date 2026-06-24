お笑いコンビ「マテンロウ」のアントニー（36）が24日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、米国の入国審査での出来事を披露した。

アントニーは「おとといサンフランシスコで入国の時 やはり、怪しまれて、仕事は？と聞かれて コメディアンだと伝えたらなにか動画みせろと言われたので ドッキリされてる動画何個か観せたらナイス！！！って通してくれた」と、自身がドッキリされている動画のおかげで無事に入国できたと報告。

「マジ、ドッキリありがとう！！！」と感謝した。

この投稿を見た人からは「映画みたいな展開で笑った」「ドッキリ動画が国境を越えて役に立つ日が来るとは」「それは強すぎます」「すごい時代ですよね」「ドッキリ動画が職業証明書になるとは…」「ドッキリ動画が 入国審査で役立つとは思わないね 」などの声が寄せられていた。

アントニーはポーカー芸人としても知られており、先日テレビで6月下旬から「ラスベガスの“ワールド・シリーズ・オブ・ポーカー”に遂に行って来ます！」と報告。「僕が出るトーナメントで一番高いメインイベントは、優勝したら17億円です」と説明している。