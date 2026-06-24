Minimalの夏パフェが登場！カカオ産地を旅する贅沢スイーツ体験

チョコレート好きなら一度は味わってみたい、Bean to Bar専門店「Minimal」の人気パフェがこの夏限定バージョンで登場します。2026年7月1日から富ヶ谷本店で販売される「Bean to Barチョコレートパフェ -CACAO JOURNEY-」は、世界5カ国のカカオを使用したチョコレートとフルーツを組み合わせた特別な一品。まるでカカオ産地を旅するような気分で楽しめる、大人のための夏スイーツです。

5カ国のカカオを巡る贅沢な一杯

「Bean to Barチョコレートパフェ -CACAO JOURNEY-」は、Bean to Bar専門店ならではの魅力が詰まったパフェです。

使用するカカオは3大陸5カ国にわたり、それぞれ異なる個性を持つチョコレートを一杯のグラスに凝縮しています。

価格は1,800円（税込）。2026年7月1日から9月30日まで、Minimal富ヶ谷本店にて1日数量限定で販売されます。チョコレートの奥深い世界を気軽に楽しめる、夏だけの特別なメニューです。

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上層で楽しむ多彩なチョコレート

パフェの上層には、フルーティーなマダガスカル産カカオを使用したチョコレートアイスと、やさしい甘さのバナナアイスをトッピング。

さらに、キャラメルのような風味を持つブロンドチョコレートとココナッツを組み合わせたプレート、レモンバームとココナッツのメレンゲ、チョコレートバナナムース、ザクザク食感のチョコレートクッキーなど、多彩なチョコレートパーツが重なります。

ひと口ごとに異なる味わいや食感が広がり、カカオの表情豊かな魅力を堪能できる構成となっています。

爽やかな果実が彩る夏らしい後味

下層には、グレープフルーツやパイナップル、アップルミントを使用したゼリーを重ね、夏らしい爽快感を演出しています。

ジューシーな果実の酸味とミントの清涼感が重なり、濃厚なチョコレートとの絶妙なコントラストを楽しめるのが魅力。

さらにグラスの底にはガナッシュクリームを忍ばせ、最後までチョコレート専門店ならではの満足感を味わえる仕上がりです。

濃厚さと爽やかさを一度に楽しめる構成は、暑い季節にもぴったり。チョコレート好きはもちろん、フルーツパフェ好きにもおすすめしたい一杯です。

夏だけの特別なカカオ旅を楽しんで

Minimalの夏限定「Bean to Barチョコレートパフェ -CACAO JOURNEY-」は、世界各地のカカオと爽やかなフルーツが織りなす特別なデザート。

チョコレートの濃厚な魅力と、果実の軽やかな後味が一度に楽しめる贅沢な一品です♡

数量限定での販売となるため、気になる方はぜひ早めに足を運んで、この夏だけのカカオジャーニーを体験してみてください♪