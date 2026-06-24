2024年4月、栃木県那須町で夫婦の遺体が見つかった事件で、夫婦を殺害した罪などに問われている事件の首謀者とみられる男の勾留理由を開示するよう求める手続きが東京地裁で開かれ、男は無罪を訴えました。

この事件は2024年4月、飲食店を経営する宝島龍太郎さん（当時55）と妻・幸子さん（当時56）が殺害され、2人の遺体が那須町で見つかったものです。

この事件では、夫婦の長女・真奈美被告（33）や、長女と内縁関係にあり、事件の首謀者とみられる関根誠端被告（34）ら7人が、殺人や死体遺棄などの罪で起訴されています。

関根被告は拘置所で身柄を勾留されていますが、東京地裁できょう（24日）、関根被告の勾留理由を明らかにする手続きが行われました。

裁判官は勾留理由を、「証拠隠滅や逃亡のおそれがあるため」などと説明しましたが、出廷した関根被告は「私は誰とも共謀していませんし、絶対に私は無罪です」と主張。

関根被告の弁護側も「無実であるにもかかわらず、長期間勾留されているのは不正義だ」と訴えました。

手続きのあと、記者会見を開いた関根被告の弁護人・戸舘圭之弁護士は「明らかに冤罪事件だ。殺人事件に関根さんは関与しておらず、無実だ」と訴えました。

この事件をめぐっては、関根被告とともに殺人などの罪に問われている佐々木光被告（30）と平山綾拳被告（27）の初公判がおととい（22日）、東京地裁で行われました。

裁判で佐々木被告は起訴内容を認め、平山被告は事件への関与を認めたうえで「ほう助犯だと思っている」と主張し、検察側は「関根被告が佐々木被告に実行役の手配を指示し、佐々木被告から相談を受けた平山被告が実行役を手配した」と指摘しました。