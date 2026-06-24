脚本家・なるせゆうせい氏が24日、自身のXを更新し、退院したことを報告した。

20日の投稿で、「ミラーフィッシャー症候群」と診断され、緊急入院したことを明かしていたなるせ氏。この日、「人生初の入院の呪縛から解放 とにかく退院のご報告」と退院したことを明かした。

「いやあなんだかんだ一週間、ちょっと早いバカンス！と言えるあれじゃないですが、しんどかった」と吐露。「しゃべりはできますし、脳は冴えてるんですが、顔が麻痺まだしてて、ものがまだ二重にも見えるので長時間の執筆は難しいですが、それでもディレクションやらやれることは多々あります」とつづった。

「映画の準備もちょっと私は滞りましたが、チームで動いてますので、全然大丈夫！と意気込むとまた無理するなと怒られるのでほどほどに。しかし、どうしても、回遊魚というか、動いてないと逆にしんどいみたいな気質があるので休めと言われて、休み方むずいっすね」と記した。

「そしてこの一週間めちゃいろんな方からメッセージありがとうございます。（一個づつ返せなくてすいません、細かい文字続けて打つのがしんどくて）」とも。「改めて仲間に恵まれてるなと気付かされました。生かされてるね。にしても、病院出た後の飯がうまかった。あああああああ、病院食不味かったあああああ。食、大事！」と締めくくった。

舞台「明日、君を食べるよ」や舞台「弱虫ペダル」脚本、「ギャグマンガ日和」など人気作を手掛けてきたなるせ氏。20日に病室の写真とともに「都内某総合病院に緊急入院しております」と報告。「おそらくは自己免疫疾患。ミラーフィッシャー症候群という聞いたことない病名で、毎日うなされてます」と明かしていた。