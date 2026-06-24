「一睡もできず疲れ切って」駅近くの商店街で火災　密集地で消火活動難航　十数棟焼け鎮火のめど立たず　島根・出雲市

暗闇の中で立ち上る赤い炎と黒煙。

建物の屋根は焼け落ち、骨組みだけが辛うじて残っている状態です。

23日、島根・出雲市で起きた火災で商店街は騒然となりました。

23日午後7時半ごろ、近所の人から「建物の2階から黒煙が出ている」と通報がありました。

火事が起きたのは、JR出雲市駅から北に400メートルほどの場所にある市の中心部の商店街「サンロードなかまち」です。

消防車など30台が出動しましたが、現場は建物が密集していて消火活動は難航。

夜が深くなるにつれ、火の勢いは激しさを増していきます。

はしご車も使い、夜通し行われた消火活動。

一夜明けた現場では、黒く焦げたがれきがアーケード商店街の道をふさぐように散乱していました。

避難した人は「もしかして、自分の家も燃えるんじゃないか。一睡もできず疲れ切ってます」と話しました。

24日午前6時前には鎮圧が発表されましたが、午前10時ごろ、再び炎と煙が上がっていました。

鎮火のめどは立っておらず、これまでに十数棟が焼けたとみられ、24日午後5時20分現在も消火活動が続いています。