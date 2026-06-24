FIFAワールドカップ2026で激戦が繰り広げられ、世界の数十億人の観客がサッカーグラウンドに熱い視線を注いでいる。そこには残念ながら中国人選手の姿を見ることはできないが、会場の内外のAIシステムやチップ内蔵サッカーボール、新エネバス、超高精細ディスプレー機器などで構成される中国科学技術チームはかつてないほど踏み込んで、幅広く、この世界的な祭典に参加している。経済日報が伝えた。

ワールドカップの舞台における中国企業の「スポンサー」から「技術協力者」への役割の変化は、中国の科学技術の競争力における構造的な躍進を反映している。

過去のワールドカップを振り返ると、中国の存在感は商品販売の面にとどまることが多く、代替性が高かった。ところが今年のサッカーグラウンド上では、中国の科学技術が周辺的なサポートから中核部分への進出という質的変化を遂げた。中国企業はもはや単なるサプライヤーやスポンサーではなく、大会インフラの提供者や技術標準の策定者になりつつある。

レノボ・グループは今大会の運営、判定支援、観戦体験などの中核プロセスに深く関与している。サッカーAIスーパーエージェント、3Dデジタルヒューマン可視化ソリューション、審判視点向けAI映像強化システムなど、大会運営を全面的に支えている。公式試合球「トリオンダ」は中国で生産され、500Hzチップを搭載したスマートボールブラダーは毎秒500回のボールタッチデータを記録できる。ハイセンス、利亜徳、洲明科技、艾比森などの中国企業は主要判定システムや国際放送センター、競技場の大型スクリーンなどの超高精細ディスプレー機器分野で深く関与している。

また、交通・モビリティについては、中国中車が研究開発したLRT車両がメキシコの開催3都市で運行されている。メキシコシティがワールドカップに向け整備した新エネルギー連絡バス車両の95％以上を中国ブランドのバスが占めている。

これはまさに海外メディアが「中国は異なる方式で今大会の主役となっている」と評している言葉通りといえる。華夏時報は、「見られる」から「必要とされる」という役割の躍進の裏には中国の科学技術力の長年にわたる蓄積と本領の発揮にあるが、これは中国ブランドのビジネス戦略が日増しに理性的になっていることの現れでもあると報じた。（提供/人民網日本語版・編集/YF）