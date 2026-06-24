１０代の女性を監禁したとして、２３歳の男が逮捕されました。

【写真を見る】逮捕された男(23)は10代女性を車に監禁し、1時間連れ回す 誘拐も視野に捜査（山形）

男は女性を車に乗せて連れ回し、逃げられない状態にしたということです。

監禁の疑いで逮捕されたのは、本籍が米沢市で、住居と職業がいずれも不詳の２３歳の男です。

警察によりますと、男はおとといの午後９時半ごろから午後１０時半ごろにかけて、村山地方に住む１０代の女性を車に乗せ監禁した疑いが持たれています。

男は容疑を認めているということです。

■車で１時間ほど連れまわす

女性を監禁した車は男のもので、男は山形市内や天童市内を走行し、女性が車から逃げられないようにしていました。

男は１時間ほど走行した後、天童市内で女性を解放したということです。

その後、女性から連絡を受けた女性の関係者が、おとといのうちに１１０番通報し、警察が捜査を進め、きのう午後１０時すぎに男を逮捕しました。

警察は被害者保護のため、男と女性との関係について明らかにしていません。

警察は、男の行為が誘拐になる可能性があるのかも含め、調べを進めています。