さくらんぼ最盛期の山形県内ですが、こちらも旬の時期を迎えました。

【写真を見る】「最高！ジューシー！」収穫体験ができるブルーベリー園オープン 園には小学生が手作りした看板も（山形・村山市）

村山市のブルーベリー園できょう開園式が行われ、児童が夏の味覚を口いっぱいに頬張りました。

大沼ファームブルーベリーガーデンは、村山市で唯一ブルーベリーの収穫体験ができ、毎年、開園式に小学生を招待しています。

きょうは戸沢小学校の３年生と６年生あわせて２２人が訪れ収穫を体験しました。

園地には１７品種およそ３００本のブルーベリーの木があります。

今年は春先の天候が良く、朝晩の寒暖差が大きかったため豊作で、よい仕上がりになっているということです。

■「最高！ジューシー！」手慣れている児童たち、そのわけは？

児童「最高です！ぱりぱりしていてジューシーです。大沼さんが作ってくれたという美味しさがよりブルーベリーを引き立てていると思います」

手慣れた様子でブルーベリーを摘んでいく児童たち。

実は戸沢小学校では５年前に開園したこの農園にたびたび訪れています。

藤井響樹アナウンサー「園内にはそれぞれの品種や特徴が書かれた看板や、こちらには愛着が湧きそうなブルーベリーのキャラクターが飾られています。実はこれらは戸沢小学校の児童たちが作ったものなんです」

児童「ブルー（くん）とベリー（ちゃん）というキャラクターです。これでお客さんが笑ってくれるとうれしい」

児童「（訪れた人が）手を繋いでブルーベリーを持って食べていることをイメージしながら作った」

■看板をプレゼントした児童たち「３年間ありがとうございました」

４年生の時に看板をプレゼントした児童は今年６年生。

小学校最後の今年はイラストをプレゼントしました。

児童「大沼さんからは沢山ブルーベリーを頂きました。３年間ありがとうございました」

大沼ファーム ブルーベリーガーデン 大沼清孝 代表「子ども達や地域の人とか、色んな人と繋がってここまで来たので、この繋がりを大事にして皆さんと楽しくやっていきたい」

大沼ファームブルーベリーガーデンの収穫体験は８月中旬まで楽しめるということです。

※収穫体験は土日・祝日の営業で、事前予約が必要です。（小学生以下無料）