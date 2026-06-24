今年2月に閉店した名鉄百貨店に、新たな動きが出てきました。

【写真を見る】旧｢名鉄百貨店本店｣の新スポット “ナナちゃん”のお菓子も登場 ｢地元企業として盛り上げたかった｣ 名古屋の玄関口で“賑わいづくり”の意味は…

名鉄の再開発がいつ動き出すのかは不透明ですが、名古屋の玄関口なので、賑わいがないと名古屋経済にも影響を与えてしまいます。

現在、継続しているのは、旧メンズ館ビルでは「名鉄グランドホテル」「名鉄バスセンター」「名鉄商店」「ナナちゃん人形」。そして、ことしの冬には高級スーパー「サポーレ」が出店を予定しています。

また、旧名鉄百貨店本館では「スギ薬局」や「名駅前チャンスセンター」も営業を継続。そして6月24日、地下に10店舗がオープンしました。

「エムズルリエ名古屋」どんな店舗が入ってる？

地下1階にオープンした、ギフトコーナー「M‘s RELIER NAGOYA（エムズルリエ名古屋）」には、どんな店舗が入っているのでしょうか。



「青柳総本家」「赤福」「桂新堂」「鼓月」「宗家 源 吉兆庵 / 菓匠清閑院」「坂角総本舗」「美濃忠」「もちたけ」「モロゾフ」「両口屋是清」



10店舗11ブランド、東海地方を代表するような名店が軒を連ねています。

話題性抜群!? ナナちゃん関連のお菓子も

この中には、ナナちゃん関連のお菓子もありました。



「両口屋是清 ナナちゃん千なり」、「青柳総本家 ナナちゃんういろう」「桂新堂 ナナちゃんせんべい」などがあり、話題性のあるお土産としてピッタリです！



では、なぜ旧名鉄百貨店に出店したのか？



両口屋是清 の篠田社長に聞いたところ、「名古屋の玄関口・名駅にシャッターが閉まっているのはさみしい。名鉄百貨店オープンと共に出店した地元企業として盛り上げたかった」とのことでした。

名駅の賑わい 地区全体の“ブランド”にも影響

「エムズルリエ名古屋」のオープンで地下には賑わいがありましたが、同じ時間帯に地上に出てみると、ナナちゃん人形の前は人通りが少なくさみしい印象でした。



賑わいが途切れてしまうことについて、名古屋都市センター特任アドバイザーの加藤義人さんに聞いたところ、「名駅地区全体のブランドを下げてしまう恐れがあり、他の開発にもブレーキがかかり、新たなビルが建たなくなる」と話していました。



名鉄の再開発はいち企業だけではなく、名古屋の街全体の命運も握っているだけに、次の一手に期待がかかります。