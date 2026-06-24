「不可解な決定」パナマ戦後にもたらされたFIFAの“公式発表”にクロアチアメディアが異議「チャンスクリエイトは一度もなく…」【W杯】
まさかの人選に納得がいかないようだ。 現地時間６月23日、クロアチアは北中米ワールドカップのグループL第２戦でパナマと対戦。相手に押し込まれる場面も少なくなかったが、守護神ドミニク・リバコビッチを中心にピンチを凌ぐと、54分にアンテ・ブディミルが右サイドからのクロスに合わせて先制に成功する。 その後、追加点は奪えなかったものの、リードを守り切って待望の今大会初白星。この結果、クロアチアは勝点３で決勝トーナメント進出の望みを繋ぎ、２連敗となったパナマはグループステージ敗退が決定した。 しかし試合後、ある“議論”が湧き起こる。今大会では、各試合終了後にFIFAが最も活躍した選手を「プレーヤー・オブ・ザ・マッチ（POTM）」として表彰しているが、このパナマ対クロアチア戦では、敗れたパナマのMFクリスティアン・マルティネスを選出したのだ。
これに異を唱えたのが、クロアチアの日刊紙『Vecernji list』だ。敗れたチームからPOTMが選出されることは初めてではないものの、同メディアはマルティネスのスタッツを引き合いに出し、こう伝えている。「この決定の不可解さは、試合のスタッツを見れば明らかだ。クリスティアン・マルティネスは34本のパスを出し、そのうち成功は24と、成功率（約70.6％）はそれほど高くない。チャンスクリエイトは一度もなく、相手のペナルティエリア内でのボールタッチはわずか２回。ドリブル成功はゼロで、７本のクロスはすべて味方に繋がらなかった」 とはいえ、チーム全体のシュート数はパナマの８に対し、クロアチアは６。決定機を作られるシーンもあり、クロアチアも決して盤石な試合運びだったとは言えないだろう。３戦目のガーナ戦ではゲーム内容でも相手を圧倒できるか。構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
これに異を唱えたのが、クロアチアの日刊紙『Vecernji list』だ。敗れたチームからPOTMが選出されることは初めてではないものの、同メディアはマルティネスのスタッツを引き合いに出し、こう伝えている。「この決定の不可解さは、試合のスタッツを見れば明らかだ。クリスティアン・マルティネスは34本のパスを出し、そのうち成功は24と、成功率（約70.6％）はそれほど高くない。チャンスクリエイトは一度もなく、相手のペナルティエリア内でのボールタッチはわずか２回。ドリブル成功はゼロで、７本のクロスはすべて味方に繋がらなかった」 とはいえ、チーム全体のシュート数はパナマの８に対し、クロアチアは６。決定機を作られるシーンもあり、クロアチアも決して盤石な試合運びだったとは言えないだろう。３戦目のガーナ戦ではゲーム内容でも相手を圧倒できるか。構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部