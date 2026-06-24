「理解できない」Ｃ・ロナウドの発言にイブラヒモビッチが独自見解「一度もチームを離れていなかったと思っていた」【Ｗ杯】
その発言に、違和感を覚えたようだ。
ポルトガル代表は現地６月24日、北中米Ｗ杯のグループＫ第２節でウズベキスタン代表と対戦。５−０で大勝した。
この試合で２得点の活躍を見せたのが、クリスティアーノ・ロナウドだ。初戦のDRコンゴ戦（１−１）では低調なパフォーマンスで批判を浴びていた41歳は、６分にジョアン・カンセロのクロスにダイレクトで合わせて先制点を挙げる。
さらに39分、ブルーノ・フェルナンデスのスルーパスに反応し、正確なフィニッシュでネットを揺らした。
開催国アメリカの大手メディア『FOX Sports』は、Ｃ・ロナウドの２つの偉業を伝える。
「クリスティアーノ・ロナウドは、火曜日に行なわれたこの試合で２ゴールを挙げ、史上初となる６つの異なるワールドカップで得点した選手となった」
「彼は、1994年アメリカ大会において、42歳で得点したカメルーンのロジェ・ミラに次いで、ワールドカップ史上２番目の年長スコアラーとなった」
感情を高ぶらせたＣ・ロナウドの言動も記す。
「２点目のゴールを決めた後、ロナウドは『俺は戻ってきた』というシンプルなメッセージを発した。試合終了のホイッスルが鳴った後にも、彼はこの言葉を繰り返したという。試合後、この発言について問われたロナウドは、『人々が忘れないように』と答えた」
戻ってきた？ 忘れようがないだろう――『FOX Sports』で解説員を務める元スウェーデン代表FWのズラタン・イブラヒモビッチは、「彼は、一度もチームを離れていなかったと思っていた」とコメント。「なぜ『戻ってきた』と言うのか理解できない」と続ける。
ポルトガル代表にとって、Ｃ・ロナウドは不可欠な存在だと考えているのだろう。
なお、期待に応えるパフォーマンスを見せたＣ・ロナウドは「記録を破るのは常に良いことだけど、最も重要なのはチームを助け、目標を達成することだ」と殊勝に語った。
ここ１週間は「困難だった」とも明かす。「まるでサッカーから引退したかのようだったけど、信念で持ちこたえた。困難だったことは認めざるを得ない。でも、我々は戻ってきた」と“カムバック”を強調した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】批判を払拭！ これが本来の実力、Ｃ・ロナウドが圧巻２発
ポルトガル代表は現地６月24日、北中米Ｗ杯のグループＫ第２節でウズベキスタン代表と対戦。５−０で大勝した。
この試合で２得点の活躍を見せたのが、クリスティアーノ・ロナウドだ。初戦のDRコンゴ戦（１−１）では低調なパフォーマンスで批判を浴びていた41歳は、６分にジョアン・カンセロのクロスにダイレクトで合わせて先制点を挙げる。
さらに39分、ブルーノ・フェルナンデスのスルーパスに反応し、正確なフィニッシュでネットを揺らした。
「クリスティアーノ・ロナウドは、火曜日に行なわれたこの試合で２ゴールを挙げ、史上初となる６つの異なるワールドカップで得点した選手となった」
「彼は、1994年アメリカ大会において、42歳で得点したカメルーンのロジェ・ミラに次いで、ワールドカップ史上２番目の年長スコアラーとなった」
感情を高ぶらせたＣ・ロナウドの言動も記す。
「２点目のゴールを決めた後、ロナウドは『俺は戻ってきた』というシンプルなメッセージを発した。試合終了のホイッスルが鳴った後にも、彼はこの言葉を繰り返したという。試合後、この発言について問われたロナウドは、『人々が忘れないように』と答えた」
戻ってきた？ 忘れようがないだろう――『FOX Sports』で解説員を務める元スウェーデン代表FWのズラタン・イブラヒモビッチは、「彼は、一度もチームを離れていなかったと思っていた」とコメント。「なぜ『戻ってきた』と言うのか理解できない」と続ける。
ポルトガル代表にとって、Ｃ・ロナウドは不可欠な存在だと考えているのだろう。
なお、期待に応えるパフォーマンスを見せたＣ・ロナウドは「記録を破るのは常に良いことだけど、最も重要なのはチームを助け、目標を達成することだ」と殊勝に語った。
ここ１週間は「困難だった」とも明かす。「まるでサッカーから引退したかのようだったけど、信念で持ちこたえた。困難だったことは認めざるを得ない。でも、我々は戻ってきた」と“カムバック”を強調した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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