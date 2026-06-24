木曜日から金曜日にかけて台風7号が沖縄に接近する見込みです。西日本や東日本も梅雨前線の影響で、雨の強まる所があるでしょう。九州を中心にすでに大雨となっていますが、木曜日も断続的に非常に激しい雨の降る所がありそうです。

【進路図でみる】台風7号はいまどこに？ 25日〜26日にかけて沖縄に接近へ

台風7号 沖縄に接近へ

木曜日は台風7号の接近に伴い、沖縄では暴風となる見込みです。金曜日にはさらに風が強まり、飛来物によってけがをしたり、走行中のトラックが横転するおそれもあります。沖縄では今後、一段と波も高くなるため、高波にも警戒が必要です。また、金曜日からは警報級の大雨となるおそれもあります。大雨による災害にも十分ご注意ください。





梅雨前線の影響で西・東日本で雨強まる

台風7号はその後、土曜日は東海道沖に進み、日曜日には、日本の東の海上で温帯低気圧に変わる見通しです。週末は本州付近も台風7号や前線の影響で、雨や風が強まり、荒れた天気になる所がありそうです。今後の情報にご注意ください。

また、梅雨前線の影響で九州を中心に、すでに大雨となっている所があります。木曜日も前線の影響で、九州では断続的に非常に激しい雨の降る所がありそうです。九州以外の西日本や東日本も雨の強まる所があるでしょう。四国や近畿、東海も午前中から断続的に雨脚が強まり、激しく降る時間がありそうです。関東甲信も朝から本降りの雨で、夜にかけて雨が降りやすい見込みです。



【24時間予想降水量（多い所） 水曜日18時から木曜日18時まで】

関東甲信地方 150ミリ

東海地方 200ミリ

近畿地方 180ミリ

四国地方 250ミリ

九州北部地方 250ミリ

九州南部 150ミリ



台風8号は今後も北上しますが、日本の南で熱帯低気圧に変わる予想になりました。ただ、熱帯低気圧に変わっても、熱帯低気圧の雨雲は本州付近にやってきて、台風7号や前線とともに本州付近に雨を降らせる見込みです。

あすの各地の予想最高気温

札幌 ：26℃ 釧路：15℃

青森 ：27℃ 盛岡：25℃

仙台 ：24℃ 新潟：28℃

長野 ：23℃ 金沢：26℃

名古屋：23℃ 東京：21℃

大阪 ：24℃ 岡山：24℃

広島 ：23℃ 松江：26℃

高知 ：25℃ 福岡：26℃

鹿児島：29℃ 那覇：33℃