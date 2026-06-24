石川県立大学発のベンチャー企業が手掛ける最先端のバイオ工場が大学内に完成し、24日、竣工式が行われました。



2022年創業のベンチャー企業「ファーメランタ」と石川県立大学が共同で設置した最先端のバイオ工場。



心臓部のプラントは、自然界からはごくわずかしか取れないポリフェノールなどの有用成分を、微生物の活動を使って大量生産する最先端の培養技術を実証します。

24日に行われた竣工式には、石川県や大学関係者らが出席し、山野知事が「県内での有用成分の量産化に向け、ともに力強く取り組んでいく」と挨拶しました。



ファーメランタでは今後、プラントを本格稼働させ、研究段階で得られた成果が大容量で再現できるかなどの実証を進める方針です。



■ファーメランタ・柊粼 庄吾 CEO：

「ある意味、産業革命になると思っている。(有用成分は)化学的に合成されたり、植物から抽出されているが、より環境に優しい形で量産して、世の中に届けていくことを考えている」



さらに、自然由来の有用成分は医薬品や健康食品など、さまざまな分野でニーズがあり、量産が実現すれば石川県内での大規模工場の新設も視野に入るということです。

