市川 栞キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。天気のポイントです。



小野：

あす25日は、明け方を中心に雨が降りやすいでしょう。26日・金曜日、27日・土曜日も雨の予報です。台風が2つ北上しています。今後の情報に注意してください。



25日の予想天気図です。

小野：

前線が北上してきます。石川県内は、前線や低気圧の影響を受けるでしょう。

小野：

前線は、あさって26日は西では南下しますが、東日本では北上します。そして、台風が近づいてきます。



雨と風の予想です。

小野：

あす25日朝7時、加賀地方に雨が予想されています。このコンピューターの予想では、日中も雨は降りやすいでしょう。25日夜からあさって26日に掛けても断続的に雨が予想されています。26日の段階では、台風は まだ 沖縄・奄美付近です。



台風情報です。

小野：

2つあります。左側が7号、右側が8号です。先に進んでくるのは右側の台風8号ですが、あさって26日までには熱帯低気圧に変わる見込みです。その後、台風7号が進んで来ます。今の進路予想では、石川県内には27日・土曜日の午後、最も近づく見込みです。



気象台の週間予報です。

小野：

今のところ、石川県内は、台風による大きな影響がある予報にはなっていませんが、今後の情報に注意してください。



市川：

十分、気をつけましょう。

