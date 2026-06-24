【お天気どうなる】25日は明け方中心に雨降りやすい 26・27日も雨 台風2つ北上で注意
市川 栞キャスター：
ここからは気象予報士の小野さんです。
小野 和久 気象予報士：
お願いします。天気のポイントです。
小野：
あす25日は、明け方を中心に雨が降りやすいでしょう。26日・金曜日、27日・土曜日も雨の予報です。台風が2つ北上しています。今後の情報に注意してください。
25日の予想天気図です。
小野：
前線が北上してきます。石川県内は、前線や低気圧の影響を受けるでしょう。
小野：
前線は、あさって26日は西では南下しますが、東日本では北上します。そして、台風が近づいてきます。
雨と風の予想です。
小野：
あす25日朝7時、加賀地方に雨が予想されています。このコンピューターの予想では、日中も雨は降りやすいでしょう。25日夜からあさって26日に掛けても断続的に雨が予想されています。26日の段階では、台風は まだ 沖縄・奄美付近です。
台風情報です。
小野：
2つあります。左側が7号、右側が8号です。先に進んでくるのは右側の台風8号ですが、あさって26日までには熱帯低気圧に変わる見込みです。その後、台風7号が進んで来ます。今の進路予想では、石川県内には27日・土曜日の午後、最も近づく見込みです。
気象台の週間予報です。
小野：
今のところ、石川県内は、台風による大きな影響がある予報にはなっていませんが、今後の情報に注意してください。
市川：
十分、気をつけましょう。