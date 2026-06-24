「今日好き」米澤りあ、美脚際立つミニスカコーデで沖縄満喫「頭身バランスバグってる」「夏が似合う」と反響
【モデルプレス＝2026/06/24】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた米澤りあが6月23日、自身のInstagramを更新。沖縄でのミニスカート姿を公開した。
【写真】「今日好き」19歳美女「頭身バランスバグってる」美脚際立つミニスカコーデ
米澤は「沖縄観光した 1年ぶり超楽しかった、東京と比べ物にならない暑さだった」とコメントし、沖縄でのショットを複数枚投稿。ノースリーブとフリルミニスカートの夏のコーディネートでスラリとした美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「夏が似合う」「脚長くて綺麗」「憧れのスタイル」「頭身バランスバグってる」「可愛くておしゃれなコーデ」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。米澤は「ニャチャン編」「ホアヒン編」「夏休み編2024」に参加した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」19歳美女「頭身バランスバグってる」美脚際立つミニスカコーデ
◆米澤りあ、沖縄でのミニスカコーデ公開
米澤は「沖縄観光した 1年ぶり超楽しかった、東京と比べ物にならない暑さだった」とコメントし、沖縄でのショットを複数枚投稿。ノースリーブとフリルミニスカートの夏のコーディネートでスラリとした美しい脚を見せている。
◆米澤りあの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「夏が似合う」「脚長くて綺麗」「憧れのスタイル」「頭身バランスバグってる」「可愛くておしゃれなコーデ」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。米澤は「ニャチャン編」「ホアヒン編」「夏休み編2024」に参加した。（modelpress編集部）
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