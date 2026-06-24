岡崎体育、活動休止を発表「心身の体調不良が続いていることから」年内の公演は中止へ【全文】
【モデルプレス＝2026/06/24】シンガーソングライターの岡崎体育（36）が心身の体調不良のため、活動休止することが分かった。6月24日、公式サイトを通じて発表された。
【写真】岡崎体育、美形家族とのプリクラ
サイトでは「この度、岡崎体育は、心身の体調不良が続いていることから、医師の診断および本人の意向を踏まえ、当面の間、活動を休止する運びとなりました」と発表。「日頃より応援してくださっている皆様、ならびに関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます」と伝えた。
また「年内に開催を予定しておりました公演・イベントにつきましては、すべての公演を中止し、イベントへの出演を見合わせることといたします」と説明。「現在は回復に向けて療養に専念しており、今後の活動再開につきましては、本人の体調を最優先に、慎重に判断のうえ、改めてご報告いたします」とし、「引き続き岡崎体育への温かいご支援をよろしくお願い申し上げます」と結んでいる。
6月12日には「心身の体調不良のため療養が必要との判断に至り、明日6月13日（土）に出演を予定しておりました『Pangea EXPO 2026』への出演をやむを得ず見送らせていただくこととなりました」と発表していた。（modelpress編集部）
平素より岡崎体育を応援いただき、誠にありがとうございます。
この度、岡崎体育は、心身の体調不良が続いていることから、医師の診断および本人の意向を踏まえ、当面の間、活動を休止する運びとなりました。
日頃より応援してくださっている皆様、ならびに関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。
なお、年内に開催を予定しておりました公演・イベントにつきましては、すべての公演を中止し、イベントへの出演を見合わせることといたします。
対象となる公演・イベント、およびチケットの払い戻し方法につきましては、岡崎体育オフィシャルサイト・SNSより改めてご案内いたします。何卒ご理解を賜りますとともに、いましばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。
現在は回復に向けて療養に専念しており、今後の活動再開につきましては、本人の体調を最優先に、慎重に判断のうえ、改めてご報告いたします。
引き続き岡崎体育への温かいご支援をよろしくお願い申し上げます。
2026年6月24日
（株）ソニー・ミュージックアーティスツ
岡崎体育スタッフ
【Not Sponsored 記事】
【写真】岡崎体育、美形家族とのプリクラ
◆岡崎体育、心身の体調不良により活動休止
サイトでは「この度、岡崎体育は、心身の体調不良が続いていることから、医師の診断および本人の意向を踏まえ、当面の間、活動を休止する運びとなりました」と発表。「日頃より応援してくださっている皆様、ならびに関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます」と伝えた。
6月12日には「心身の体調不良のため療養が必要との判断に至り、明日6月13日（土）に出演を予定しておりました『Pangea EXPO 2026』への出演をやむを得ず見送らせていただくこととなりました」と発表していた。（modelpress編集部）
◆全文
平素より岡崎体育を応援いただき、誠にありがとうございます。
この度、岡崎体育は、心身の体調不良が続いていることから、医師の診断および本人の意向を踏まえ、当面の間、活動を休止する運びとなりました。
日頃より応援してくださっている皆様、ならびに関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。
なお、年内に開催を予定しておりました公演・イベントにつきましては、すべての公演を中止し、イベントへの出演を見合わせることといたします。
対象となる公演・イベント、およびチケットの払い戻し方法につきましては、岡崎体育オフィシャルサイト・SNSより改めてご案内いたします。何卒ご理解を賜りますとともに、いましばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。
現在は回復に向けて療養に専念しており、今後の活動再開につきましては、本人の体調を最優先に、慎重に判断のうえ、改めてご報告いたします。
引き続き岡崎体育への温かいご支援をよろしくお願い申し上げます。
2026年6月24日
（株）ソニー・ミュージックアーティスツ
岡崎体育スタッフ
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