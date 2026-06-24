EXILE・HIRO「HiGH＆LOW 新世界」制作発表 サプライズ登場で会場騒然
【モデルプレス＝2026/06/24】EXILE AKIRA、EXILE NAOTO、GENERATIONSの白濱亜嵐、THE RAMPAGEの川村壱馬と吉野北人が24日、都内で開催された映画「HiGH＆LOW」10th ANNIVERSARY スペシャル舞台挨拶付き上映会に出席。新作映画「HiGH＆LOW 新世界」の製作が決定したことを発表した。
【写真】LDH人気グループ、スーツ姿でメンバー集結
『HiGH＆LOW』は、男たちの友情と熱き闘いを圧倒的なスケールで描く、世界初の総合エンタテインメント・プロジェクト。ドラマ・映画・LIVE・音楽・コミックなど多方面で展開しており、累計観客動員は621万人、累計興行収入は89億円を誇る。「HiGH＆LOW THE MOVIE 3 ／ FINAL MISSION」の上映後に開催された本イベントには、俳優・脚本家の平沼紀久も出席していた。
バーニー役の白濱は「さっきちらっと見直したんですけど、まさか僕とかNAOTOさんで終わっていたとはっていう（笑）。皆さん今そんな気持ちですもんね（笑）。2人ではないんですけど、湾岸の皆さんで。エンドロール後にですよ。一番最後に見ているの、僕らの顔です。だから、すごく新鮮に見れたんじゃないですか？9年前っていうのもあって。価値観とかも変わりそうですよね」とコメント。ジェシー役のNAOTOは「最後の台詞で俺、『ネクストステージ』って言ってるんです。言ってましたよね？『ネクストステージ』9年間かかったよね。時間をじっくりかけて」と笑顔を見せた。
その後、HIROが観客にサプライズで登場して「自分がサプライズにしてくれって言ったわけではないんです」と照れ笑いを見せつつ「ここにいらっしゃる皆さんだったり、配信をご覧の皆さんは、長い間『HiGH＆LOW』をずっと応援してくださっている方々ばかりだと思うので、直接感謝の気持ちをお伝えしたかったのと、少しでも喜んでいただきたいなと思いまして、特別な映像を用意してきました」とコメント。続けて、新作映画「HiGH＆LOW 新世界」の特別映像を上映して、琥珀などのキャラクターたちの登場に、会場は大いに盛り上がっていた。
待望の新作の製作について、HIROは「5〜6年前から、新世界に関しては、平沼とずっと企画して話していたんですけど、コロナがあったじゃないですか。なのでいろいろ思い通りにいかないところが多かったのと、『HiGH＆LOW』って結構ハードルが高いといいますか。いろんなスケールが大きいので、時間がかかることが多かったんですけども、絶対に皆さんが満足いくような、そういうサプライズがいっぱい盛り込まれている作品になっていると思うので、ぜひ楽しみにしてください」とコメント。琥珀を演じてきたAKIRAは「僕は9年ぶりに戻ってきました。髪の毛を伸ばしていた理由が明かされましたね」と笑顔を見せた。
NAOTOは「僕もちょっとだけ映っていたんですけど、絶賛撮影中ということで。ジェシーとして9年ぶりに戻ってきました」とコメント。白濱は「今回の映像にはちらっとも映っていなかったんですけど（笑）。出演させてもらってます。バーニーとしてです。ただちょっと訳があって。確かに、この（新作の）バーニーは映さない方がいいなって僕は思いました」とバーニーは大きな変貌を遂げている様子だった。
花岡楓士雄を演じてきた川村は「あんまり触れられないかも」と言い、高城司を演じてきた吉野は「ちらっとは出ていたんですけど」と発言。平沼は「新世界なので、今まで『HiGH＆LOW』をけん引していたキャストに、新しい形で共演するということになるので。そこを本当に楽しみにしていただきたいなと思っておりますし、『HiGH＆LOW』をさらに世界の方に伸ばしていきたいなということで。海外のアーティストだったり、キャストだったりも参加しているようなことなので、そちらも本当に楽しみにしていただきたいなと思います」とスケールアップを匂わせていた。
NAOTOは「詳しくは話せないんですけれども、さっき『FINAL MISSION』で皆さん見ていただいて。最後、一番大きな謎は、あの男。バルジという、未だに謎に包まれている男がいるんですけれども、その男がいよいよこの『新世界』では、姿を現すと思います」と話していた。（modelpress編集部）
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◆HIRO、サプライズ登場
『HiGH＆LOW』は、男たちの友情と熱き闘いを圧倒的なスケールで描く、世界初の総合エンタテインメント・プロジェクト。ドラマ・映画・LIVE・音楽・コミックなど多方面で展開しており、累計観客動員は621万人、累計興行収入は89億円を誇る。「HiGH＆LOW THE MOVIE 3 ／ FINAL MISSION」の上映後に開催された本イベントには、俳優・脚本家の平沼紀久も出席していた。
その後、HIROが観客にサプライズで登場して「自分がサプライズにしてくれって言ったわけではないんです」と照れ笑いを見せつつ「ここにいらっしゃる皆さんだったり、配信をご覧の皆さんは、長い間『HiGH＆LOW』をずっと応援してくださっている方々ばかりだと思うので、直接感謝の気持ちをお伝えしたかったのと、少しでも喜んでいただきたいなと思いまして、特別な映像を用意してきました」とコメント。続けて、新作映画「HiGH＆LOW 新世界」の特別映像を上映して、琥珀などのキャラクターたちの登場に、会場は大いに盛り上がっていた。
◆新作映画「HiGH＆LOW」制作発表
待望の新作の製作について、HIROは「5〜6年前から、新世界に関しては、平沼とずっと企画して話していたんですけど、コロナがあったじゃないですか。なのでいろいろ思い通りにいかないところが多かったのと、『HiGH＆LOW』って結構ハードルが高いといいますか。いろんなスケールが大きいので、時間がかかることが多かったんですけども、絶対に皆さんが満足いくような、そういうサプライズがいっぱい盛り込まれている作品になっていると思うので、ぜひ楽しみにしてください」とコメント。琥珀を演じてきたAKIRAは「僕は9年ぶりに戻ってきました。髪の毛を伸ばしていた理由が明かされましたね」と笑顔を見せた。
NAOTOは「僕もちょっとだけ映っていたんですけど、絶賛撮影中ということで。ジェシーとして9年ぶりに戻ってきました」とコメント。白濱は「今回の映像にはちらっとも映っていなかったんですけど（笑）。出演させてもらってます。バーニーとしてです。ただちょっと訳があって。確かに、この（新作の）バーニーは映さない方がいいなって僕は思いました」とバーニーは大きな変貌を遂げている様子だった。
花岡楓士雄を演じてきた川村は「あんまり触れられないかも」と言い、高城司を演じてきた吉野は「ちらっとは出ていたんですけど」と発言。平沼は「新世界なので、今まで『HiGH＆LOW』をけん引していたキャストに、新しい形で共演するということになるので。そこを本当に楽しみにしていただきたいなと思っておりますし、『HiGH＆LOW』をさらに世界の方に伸ばしていきたいなということで。海外のアーティストだったり、キャストだったりも参加しているようなことなので、そちらも本当に楽しみにしていただきたいなと思います」とスケールアップを匂わせていた。
NAOTOは「詳しくは話せないんですけれども、さっき『FINAL MISSION』で皆さん見ていただいて。最後、一番大きな謎は、あの男。バルジという、未だに謎に包まれている男がいるんですけれども、その男がいよいよこの『新世界』では、姿を現すと思います」と話していた。（modelpress編集部）
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