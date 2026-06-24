

MISIA

歌手のMISIAが24日、NHK“知的探求エンターテインメント番組”「タモリ・山中伸弥の！？（びっくりはてな）」のMCに就任した。

【写真】タモリ、山中伸弥氏、MISIAアザーカット

独自の視点で最先端科学や身近な謎を徹底探求する“知的探求エンターテインメント番組”、「タモリ・山中伸弥の！？（びっくりはてな）」 。2025年7月の放送開始から、来月でちょうど１年を迎える 。

この大きな節目に、7月4日放送の「宇宙とは何か？」の回より、新たなMCとして歌手の MISIAを迎えることが決定した。なお、放送開始から番組を引っ張ってきたタモリ、山中伸弥氏は引き続きMCとして参加し、今後は３人のMC体制で生命や科学の不思議を新たな視点からひも解いていく。

■MISIAコメント

この番組は、私の知的好奇心をすごく刺激してくださいますし、タモリさんと山中さんの“びっくりはてな”への探求の仕方が興味深かったです。今回は「宇宙」という壮大なテーマでしたが、私が７月７日の七夕の生まれということもあり、星とは関係の深い人生を歩んできましたので、勝手ながらこのテーマには“歓迎会”のようなあたたかさを感じてしまいました。それぞれにバックグラウンドの異なる私たちが同じテーマで話し合えたことがとてもいいコミュニケーションになったと思います。「宇宙」は想像力を働かせるテーマでもあると思うので、ぜひいろいろな人と意見を交換し合いながら楽しくご覧いただきたいです。

■タモリ

コメント

MISIAさんとは、音楽番組以外では一度しか共演がなかったんですけど（2025 年の NHK スペシャル「人体III」で共演）、ちょっと話しただけで「あれ？前から共演してたよね？」という感覚になりました。今回は「宇宙」がテーマでしたが、これだけ最先端の研究を学ぶと、これからの生活や物事への接し方が変わってくるんじゃないかと思います。

■山中伸弥氏コメント

私も MISIA さんとは「人体III」で共演して以来、こうした形でまたご一緒できるとは思っていなかったので、とてもうれしいです。その初回が「宇宙」という難しいテーマでしたけど、MISIA さんが自然で素朴な感想を話してくださるので、見てくださる方々が置いてけぼりにならない親しみやすい内容になっていると思います。私はもともと宇宙科学が好きなのですが、これまでは驚きが勝ってあまり理解ができていなかった部分もありました。今日は宇宙の珍しい画像なども見せていただけたので、感覚的に理解できてよかったです。難しい内容ながらも、制作チームと出演者全員で解き明かそうと頑張りました。今回もたくさんの方に見ていただけたらうれしいです。

■新MC MISIA初登場！！７月４日（土）放送「宇宙とは何か？」

【番組名】 知的探求フロンティア タモリ・山中伸弥の！？ 「宇宙とは何か？」

【放送予定】 ７月４日（土） 夜7時３０分〜８時４８分 ＜NHK総合＞

※NHK ONE で同時・見逃し配信予定

【MC】タモリ／山中伸弥（京都大学 iPS細胞研究所 名誉所長・教授）／MISIA

【進行】吉村崇（平成ノブシコブシ）

番組では、果てしなく広がる宇宙の起源やその仕組みについて、最先端の科学が解き明かした驚きの事実を徹底探求 。ノーベル賞科学者・山中先生の鋭い科学的アプローチと、タモリさんの底知れない好奇心、長年「命」を見つめてきた MISIA さんが持つアーティストならではの豊かな感性と地球規模の視点が融合。3人が、今度は「宇宙」という壮大なスケールを前にどのような言葉を交わし、どんな不思議（びっくりはてな）を見出すのか 。科学の枠を超えた熱いトークが生み出す、感動と好奇心を刺激するスリリングな78分。