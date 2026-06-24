ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７６、伊７３ｂｐとやや拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:06時点）（%）
ドイツ　　　　2.901
フランス　　　3.663（+76）
イタリア　　　3.63（+73）
スペイン　　　3.373（+47）
オランダ　　　3.016（+12）
ギリシャ　　　3.589（+69）
ポルトガル　　　3.27（+37）
ベルギー　　　3.46（+56）
オーストリア　3.148（+25）
アイルランド　3.066（+17）
フィンランド　3.253（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）