ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７６、伊７３ｂｐとやや拡大
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７６、伊７３ｂｐとやや拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:06時点）（%）
ドイツ 2.901
フランス 3.663（+76）
イタリア 3.63（+73）
スペイン 3.373（+47）
オランダ 3.016（+12）
ギリシャ 3.589（+69）
ポルトガル 3.27（+37）
ベルギー 3.46（+56）
オーストリア 3.148（+25）
アイルランド 3.066（+17）
フィンランド 3.253（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:06時点）（%）
ドイツ 2.901
フランス 3.663（+76）
イタリア 3.63（+73）
スペイン 3.373（+47）
オランダ 3.016（+12）
ギリシャ 3.589（+69）
ポルトガル 3.27（+37）
ベルギー 3.46（+56）
オーストリア 3.148（+25）
アイルランド 3.066（+17）
フィンランド 3.253（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）