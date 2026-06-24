◇MLB ドジャース12-3ツインズ(日本時間24日、ターゲット・フィールド)

ドジャースはツインズを12-3で下して2連勝。チームの大黒柱であるフレディ・フリーマン選手がチームの強さについて語りました。

昨季はワールドシリーズ連覇を果たし、今季も前日が50勝一番乗りで、メジャー最高勝率をマークしているドジャース。この日は17安打12得点で圧倒。中軸を担う36歳のフリーマン選手は、2本のタイムリーを含む3安打2打点1四球の活躍でした。

フリーマン選手は、チームの強さについて、「層の厚さだね。本当に選手層が厚いし、素晴らしい選手が揃っている。そしてみんながチームのことを真剣に考えている」と説明。「今はケガ人もたくさんいるが、それでも代わりに出た選手たちが大事なプレーや重要な打席で結果を出している」と続けます。

さらに捕手ではウィル・スミス選手が離脱し、ダルトン・ラッシング選手も前日はファウルチップが当たるなど途中交代。9番捕手で出場したチャッキー・ロビンソン選手はこの日2安打を記録し、投手陣もリードしました。フリーマン選手は、「昨日、ダルトンの代役として出場して素晴らしい試合をしたし、今夜も2安打を打って同じように貢献してくれた。みんながお互いを思いやっていすし、チームとして本当に良い仕事ができている。素晴らしいチームの勝利だったね」と語り、毎試合でヒーローが生まれるチームの結束力に手応えをにじませました。