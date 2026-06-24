テノール歌手の秋川雅史（５８）が２４日、大阪市で「千の風になって」２０周年記念コンサート（９月５日、神戸新聞松方ホール、１０月２４日、大阪・住友生命いずみホール）の取材会に出席した。

２００５年のアルバム「威風堂々」に収録された「千の風になって」が話題を呼び、翌年にシングルで発売。ＮＨＫ紅白歌合戦に初出場し、クラシック歌手として史上初のオリコンシングルチャート１位を獲得。１３０万枚を売り上げるなど、大ヒット曲となった。

特に２００７年は「事務所に手紙が段ボール１００箱ぐらい来た」とフィーバーぶりはすごかったといい、「できる限り読んで、その９割ぐらいは大切な人を失って悲しみに暮れているときにこの歌に前向きに生きていく勇気をもらったという言葉が一番多かった」としみじみ。「この歌を歌うことは責任感の重いことをやっている。生き方を変えるぐらいの歌だと思ったら、軽々しく歌えない」と改めてその影響力を思い知ったという。

歌詞の有名なフレーズ「私のお墓の前で−」の話題になると５０歳過ぎてから終活をしていることを告白。「来年に還暦を迎える。この後、お墓をどうするかというのをすごく考えるようになった」と語り、「ちょうど今月に父が墓を注文した。秋川暢宏らしいお墓にしたいと。形はグラウンドピアノで楽譜を彫りたい」と構想を練っていることを明かした。

自身のお墓については今調べている段階だといい、「墓石を建てるのか。機械式にするのか。具体的にはまだ答えは出ていない」としながらも、「家族に迷惑をかけないように。突然何が起きても困らないようにしている」と現在はエンディングノートを書くなど、入念に準備を進めている。

今回の公演のテーマは「涙」だと話す秋川は「生身の体から出てくる生の歌声の魅力を体感してほしい」と呼びかけた。