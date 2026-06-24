フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が２０日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日は「黄金コンビ」。プロ野球・日本ハムの先輩、後輩で糸井嘉男氏、中田翔氏が登場。糸井氏は６年連続３割２０盗塁、中田氏は通算３０９本塁打のスラッガーとして、ともに主力として活躍した。

アスリートの筋トレ事情について聞かれると、中田氏は「そうですね。現役中はもちろん。１月はもう筋力トレーニング、土台作りがメインでした」と振り返った。糸井氏も「翔はスゴいヘビーな重さでやってました。パワーは本当に凄いです」と、うなずいた。

引退後も超人的な肉体美を誇っている糸井氏は筋トレについて「もう、たぶん…。恐らくは付けたらダメな人を、僕はトレーナーに付けちゃったんですよ」と苦笑。

つづけて「ボディービルダーを（トレーナーに）付けてしまったんです。野球選手は（腕）をたたんで打つんでね…。ちょっと（筋肉の）付けすぎも、あんまり良くないんですけど。ボディービルダーを付けちゃったんで（筋肉が）デカくなっていったんですよね。結果、ちょっと、引退が早まったんじゃないかなって…」と明かした。

浜田が「それは何でですか？」と聞くと、糸井氏は胸を触りながら「やっぱり、こう…。いらない所に付けすぎてインコースはもう、全然打てなくなりました…」と話し、浜田を爆笑させていた。

糸井氏は、現役時代、６年連続３割２０盗塁の他に、首位打者・盗塁王各１回。最高出塁率３回、ベストナイン５回、ゴールデングラブ賞７回。高い身体能力で「超人」と呼ばれ、走攻守に優れた外野手として活躍した。