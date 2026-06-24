平愛梨、夫・長友佑都との「結婚式記念日」を報告 “手ハート”ポーズ決めたウエディング2ショット披露「すてき 憧れる〜」「ブラボー」 今年で結婚9周年
タレントの平愛梨（41）が24日、自身のインスタグラムを更新。サッカー日本代表の長友佑都（39）との「結婚式記念日」を迎えたことを報告し、9年前の結婚式でのウエディング2ショットを披露した。
【写真】「すてき 憧れる〜」和装姿で“手ハート”ポーズを決める平愛梨＆長友佑都の2ショット
平は「結婚式記念日 丸9年！」と切り出し、和装・洋装それぞれのウエディングショットを公開。和装では2人で仲良く“手ハート”ポーズを決めている。
投稿では「2017年から一緒に過ごして遠征も多くあったりする中で毎日“おはよう“おやすみ”は欠かさない」と夫婦の毎日のルーティンも紹介し、「楽しい！嬉しい！哀しい！寂しい！喜びも!!全部いっしょに感じられて心強い」と感謝。
子どもらしき絵文字を4つ並べて「宝物が同じなのも幸せ」とも記し、「佑都さん（PAPA）ありがとう」とメッセージを届けた。
コメント欄には「記念日おめでとうございます」「いつまでも素敵な2人ですね」「もう9年たつのですね」「すてき 憧れる〜」「ブラボーです」「これからも2人仲良くお幸せに」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
平と長友は、2017年1月に結婚。18年2月に長男、19年8月に次男、21年4月に三男、23年5月に四男が誕生している。
【写真】「すてき 憧れる〜」和装姿で“手ハート”ポーズを決める平愛梨＆長友佑都の2ショット
平は「結婚式記念日 丸9年！」と切り出し、和装・洋装それぞれのウエディングショットを公開。和装では2人で仲良く“手ハート”ポーズを決めている。
投稿では「2017年から一緒に過ごして遠征も多くあったりする中で毎日“おはよう“おやすみ”は欠かさない」と夫婦の毎日のルーティンも紹介し、「楽しい！嬉しい！哀しい！寂しい！喜びも!!全部いっしょに感じられて心強い」と感謝。
コメント欄には「記念日おめでとうございます」「いつまでも素敵な2人ですね」「もう9年たつのですね」「すてき 憧れる〜」「ブラボーです」「これからも2人仲良くお幸せに」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
平と長友は、2017年1月に結婚。18年2月に長男、19年8月に次男、21年4月に三男、23年5月に四男が誕生している。