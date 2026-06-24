山形ワイヴァンズが村上慎也と契約継続…ベテランPG所属4季目へ「必要として頂けて感謝の気持ちでいっぱい」

6月24日、山形ワイヴァンズは、村上慎也と2026－27シーズンの選手契約を締結したことを発表した。

福岡県出身で35歳の村上は、173センチ64キロのポイントガード。県立小林高校から九州共立大学へと進学し、2013－14シーズンに浜松東三河フェニックス（現：三遠ネオフェニックス）でトップリーグデビューした。2014－15シーズンからは福島ファイヤーボンズでプレーし、2023－24シーズンに山形へ移籍。在籍3年目となった2025－26シーズンは、主にスターターとしてB2リーグ戦41試合に出場し、1試合平均24分14秒のプレータイムで10.0得点、2.1リバウンド、3.3アシスト、1.0スティールを記録した。

新B2「Bワン」参戦初年度も山形でプレーすることが決まった村上は、クラブを通じて「来シーズンも山形でプレーさせて頂くことになりました。キャリアも終盤に差し掛かってきてる中で本当に僕を必要として頂けて感謝の気持ちでいっぱいです。新リーグになる来シーズンが楽しみです！まずはケガをしないように60試合戦い抜けるように頑張ります！応援よろしくお願いします」とコメントした。





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