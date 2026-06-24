Number_iの平野紫耀とGOT7のJackson Wang（ジャクソン・ワン）がフランス・パリで開催された、LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）の2027年春夏メンズコレクションショーで再会。ハグする姿がキャッチされ、ファンの大きな注目を集めている。

【写真】①平野紫耀とジャクソン・ワンの熱い再会のハグ ②2026秋冬メンズコレクションでの再会ショット（5枚目）③2025年のショーでは、ジャクソン・ワンが平野紫耀の頬をツン ④Number_iとジャクソン・ワンのプライベートショット

■平野紫耀とジャクソン・ワンの熱い再会のハグ

2024年の『コーチェラ・フェスティバル』で披露した「GOAT」の共演以来、交流を深めているふたり。『Mint Magazine Thailand』は、ショー会場内での再会シーンをキャッチした。

ジャクソンと平野はがっしりと抱き合い、互いの体を揺らすように力強くハグ。平野は思わず歯を見せて笑顔を弾けさせ、ジャクソンとの再会を心から喜んでいる様子だ。

途中には、ジャクソンがファンのカメラに向かって近づく場面も。しかしファンはそんなジャクソンを制しながら、平野と並んで2ショットを撮るよう促す一幕も見られた。

SNSでは「最高のハグ！」「見たかった2ショット来た！」「紫耀くんとJacksonの2ショットうれしすぎる」「逢えてよかったねええ」「紫耀くんがJacksonに甘えるのほんと可愛い！」「見てるこっちまでうれしくなります！」など、歓喜のコメントが相次いでいる。