ZEROBASEONE 日本2nd EP『回帰LOVE』発売決定！タイトル曲はOmoinotakeのメンバーが書き下ろし

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ZEROBASEONEが、日本2nd EP『回帰LOVE』を8月19日にリリースする。

■ZEROBASEONEの儚くも力強い多彩な歌声と、Omoinotakeが紡ぐ胸を揺さぶるエモーショナルな世界観がシンクロ

本作は、「circling back to you（君へと巡り巡る）」をテーマに全3曲を収録。タイトル曲は、 Omoinotakeのメンバーが、ZEROBASEONEのために特別な想いを込めて書き下ろした。

ZEROBASEONEの儚くも力強い多彩な歌声と、Omoinotakeが紡ぐ胸を揺さぶるエモーショナルな世界観。両者の感性がシンクロし奇跡的な融合を果たした本楽曲は、一瞬で聴き手の心をつかむ全音楽ファン必聴の珠玉の一曲に仕上がっている。

さらに、本作には韓国での6thミニアルバム『Ascend-』のタイトル曲「TOP 5」の日本語バージョン、リズミカルなR＆BグルーヴとY2Kテイストを現代的に再解釈したサウンドが印象的な日本オリジナル楽曲「Aphrodite」を収録。

そして初回生産限定盤にはランダム写真集やフレームフォト、通常盤初回仕様にはミニうちわやメンバーの手書きステッカーを封入。またメンバー別のソロ盤には今作の世界観にぴったりなはがきや切符風チケットが付属。まさにこの夏をスタイリッシュに彩る特別な作品となっている。

また商品内には、購入者様対象の「特典応募抽選券（シリアルナンバー）」も封入される。こちらの詳細は追って発表される。

(C)>WAKEONE

■リリース情報

2026.08.19 ON SALE

EP『回帰LOVE』

■関連リンク

ZEROBASEONE OFFICIAL SITE

https://zerobaseone.jp/