　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月24日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 410(　　 352)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 266(　　 266)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　 7(　　　 7)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1443(　　1443)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 173(　　 173)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　3509(　　3509)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　24(　　　 0)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　4368(　　2026)
　　　　　 　 　12月限　　　　　28(　　　20)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 171(　　 133)
日経225ミニ　 　 7月限　　　 14006(　　5738)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 193(　　　83)
　　　　　 　 　 9月限　　　113353(　 48045)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1542(　　 906)
　　　　　 　 　12月限　　　　　15(　　　 7)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　5040(　　1746)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 381(　　 281)
　　　　　 　 　 9月限　　　 71341(　 37209)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 223(　　 223)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 491(　　 491)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 142(　　 142)
　　　　　 　 　 9月限　　　　7452(　　7452)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 971(　　 971)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　36(　　　36)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 598(　　 598)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　68(　　　68)
　　　　　 　 　 9月限　　　 29627(　 29627)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース