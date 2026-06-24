主要国内証券 先物取引高情報まとめ（6月24日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月24日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 410( 352)
TOPIX先物 9月限 266( 266)
日経225ミニ 7月限 7( 7)
9月限 1443( 1443)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 173( 173)
日経225ミニ 9月限 3509( 3509)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 24( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4368( 2026)
12月限 28( 20)
TOPIX先物 9月限 171( 133)
日経225ミニ 7月限 14006( 5738)
8月限 193( 83)
9月限 113353( 48045)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1542( 906)
12月限 15( 7)
日経225ミニ 7月限 5040( 1746)
8月限 381( 281)
9月限 71341( 37209)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 223( 223)
12月限 3( 3)
日経225ミニ 7月限 491( 491)
8月限 142( 142)
9月限 7452( 7452)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 971( 971)
12月限 3( 3)
TOPIX先物 9月限 36( 36)
日経225ミニ 7月限 598( 598)
8月限 68( 68)
9月限 29627( 29627)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 410( 352)
TOPIX先物 9月限 266( 266)
日経225ミニ 7月限 7( 7)
9月限 1443( 1443)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 173( 173)
日経225ミニ 9月限 3509( 3509)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 24( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4368( 2026)
12月限 28( 20)
TOPIX先物 9月限 171( 133)
日経225ミニ 7月限 14006( 5738)
8月限 193( 83)
9月限 113353( 48045)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1542( 906)
12月限 15( 7)
日経225ミニ 7月限 5040( 1746)
8月限 381( 281)
9月限 71341( 37209)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 223( 223)
12月限 3( 3)
日経225ミニ 7月限 491( 491)
8月限 142( 142)
9月限 7452( 7452)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 971( 971)
12月限 3( 3)
TOPIX先物 9月限 36( 36)
日経225ミニ 7月限 598( 598)
8月限 68( 68)
9月限 29627( 29627)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース