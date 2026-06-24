　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月24日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　4905(　　1644)
　　　　　 　 　12月限　　　　 200(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3553(　　3113)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　14(　　　14)
　　　　　 　 　 9月限　　　　5940(　　5640)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 380(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 795(　　 382)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 416(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 886(　　 536)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　4378(　　4378)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1701(　　1004)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3911(　　1530)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　4229(　　4059)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 884(　　 811)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 200(　　　 0)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　4003(　　1962)
　　　　　 　 　12月限　　　　　34(　　　26)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 795(　　 353)
日経225ミニ　 　 7月限　　　 10923(　　3763)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 256(　　　74)
　　　　　 　 　 9月限　　　102520(　 56694)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1152(　　 648)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 8(　　　 4)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　5255(　　1453)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　41(　　　25)
　　　　　 　 　 9月限　　　 50974(　 29408)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 758(　　 758)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　14(　　　14)
　　　　　 　 　 9月限　　　　5991(　　5991)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1207(　　1207)
　　　　　 　 　12月限　　　　　13(　　　13)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 567(　　 567)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　26(　　　26)
　　　　　 　 　 9月限　　　 27272(　 27272)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース