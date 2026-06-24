主要国内証券 先物取引高情報まとめ（6月24日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月24日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4905( 1644)
12月限 200( 0)
TOPIX先物 9月限 3553( 3113)
日経225ミニ 7月限 14( 14)
9月限 5940( 5640)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 380( 0)
TOPIX先物 9月限 795( 382)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 416( 0)
TOPIX先物 9月限 886( 536)
日経225ミニ 9月限 4378( 4378)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1701( 1004)
TOPIX先物 9月限 3911( 1530)
日経225ミニ 9月限 4229( 4059)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 884( 811)
TOPIX先物 9月限 200( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4003( 1962)
12月限 34( 26)
TOPIX先物 9月限 795( 353)
日経225ミニ 7月限 10923( 3763)
8月限 256( 74)
9月限 102520( 56694)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1152( 648)
12月限 8( 4)
日経225ミニ 7月限 5255( 1453)
8月限 41( 25)
9月限 50974( 29408)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 7月限 758( 758)
8月限 14( 14)
9月限 5991( 5991)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1207( 1207)
12月限 13( 13)
日経225ミニ 7月限 567( 567)
8月限 26( 26)
9月限 27272( 27272)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4905( 1644)
12月限 200( 0)
TOPIX先物 9月限 3553( 3113)
日経225ミニ 7月限 14( 14)
9月限 5940( 5640)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 380( 0)
TOPIX先物 9月限 795( 382)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 416( 0)
TOPIX先物 9月限 886( 536)
日経225ミニ 9月限 4378( 4378)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1701( 1004)
TOPIX先物 9月限 3911( 1530)
日経225ミニ 9月限 4229( 4059)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 884( 811)
TOPIX先物 9月限 200( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4003( 1962)
12月限 34( 26)
TOPIX先物 9月限 795( 353)
日経225ミニ 7月限 10923( 3763)
8月限 256( 74)
9月限 102520( 56694)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1152( 648)
12月限 8( 4)
日経225ミニ 7月限 5255( 1453)
8月限 41( 25)
9月限 50974( 29408)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 7月限 758( 758)
8月限 14( 14)
9月限 5991( 5991)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1207( 1207)
12月限 13( 13)
日経225ミニ 7月限 567( 567)
8月限 26( 26)
9月限 27272( 27272)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース