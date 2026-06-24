外国証券 先物取引高情報まとめ（6月24日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月24日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 14626( 14392)
12月限 104( 104)
TOPIX先物 9月限 10107( 10107)
日経225ミニ 7月限 12033( 10033)
8月限 229( 229)
9月限 261800( 261800)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 9897( 9897)
12月限 67( 67)
TOPIX先物 9月限 8809( 8809)
日経225ミニ 7月限 8472( 8472)
8月限 424( 424)
9月限 142651( 142651)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 58( 0)
TOPIX先物 9月限 931( 931)
日経225ミニ 7月限 13( 13)
9月限 1510( 1510)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 737( 310)
TOPIX先物 9月限 3850( 1812)
日経225ミニ 7月限 588( 588)
8月限 2( 2)
9月限 7422( 7358)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1344( 1255)
12月限 9( 9)
TOPIX先物 9月限 1488( 1488)
日経225ミニ 7月限 293( 293)
8月限 42( 42)
9月限 2784( 2784)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 983( 973)
TOPIX先物 9月限 2006( 2006)
日経225ミニ 9月限 4064( 4050)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 6653( 6600)
12月限 2( 2)
TOPIX先物 9月限 9156( 9156)
日経225ミニ 7月限 5610( 5610)
9月限 102954( 102954)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 15( 0)
TOPIX先物 9月限 347( 347)
日経225ミニ 9月限 3029( 3029)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 360( 356)
TOPIX先物 9月限 193( 193)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 133( 133)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 154( 154)
12月限 1( 1)
TOPIX先物 9月限 191( 191)
日経225ミニ 7月限 25( 25)
8月限 9( 9)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 14626( 14392)
12月限 104( 104)
TOPIX先物 9月限 10107( 10107)
日経225ミニ 7月限 12033( 10033)
8月限 229( 229)
9月限 261800( 261800)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 9897( 9897)
12月限 67( 67)
TOPIX先物 9月限 8809( 8809)
日経225ミニ 7月限 8472( 8472)
8月限 424( 424)
9月限 142651( 142651)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 58( 0)
TOPIX先物 9月限 931( 931)
日経225ミニ 7月限 13( 13)
9月限 1510( 1510)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 737( 310)
TOPIX先物 9月限 3850( 1812)
日経225ミニ 7月限 588( 588)
8月限 2( 2)
9月限 7422( 7358)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1344( 1255)
12月限 9( 9)
TOPIX先物 9月限 1488( 1488)
日経225ミニ 7月限 293( 293)
8月限 42( 42)
9月限 2784( 2784)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 983( 973)
TOPIX先物 9月限 2006( 2006)
日経225ミニ 9月限 4064( 4050)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 6653( 6600)
12月限 2( 2)
TOPIX先物 9月限 9156( 9156)
日経225ミニ 7月限 5610( 5610)
9月限 102954( 102954)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 15( 0)
TOPIX先物 9月限 347( 347)
日経225ミニ 9月限 3029( 3029)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 360( 356)
TOPIX先物 9月限 193( 193)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 133( 133)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 154( 154)
12月限 1( 1)
TOPIX先物 9月限 191( 191)
日経225ミニ 7月限 25( 25)
8月限 9( 9)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース