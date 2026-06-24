　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月24日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 14626(　 14392)
　　　　　 　 　12月限　　　　 104(　　 104)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 10107(　 10107)
日経225ミニ　 　 7月限　　　 12033(　 10033)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 229(　　 229)
　　　　　 　 　 9月限　　　261800(　261800)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　9897(　　9897)
　　　　　 　 　12月限　　　　　67(　　　67)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　8809(　　8809)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　8472(　　8472)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 424(　　 424)
　　　　　 　 　 9月限　　　142651(　142651)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　58(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 931(　　 931)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　13(　　　13)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1510(　　1510)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 737(　　 310)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3850(　　1812)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 588(　　 588)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 2(　　　 2)
　　　　　 　 　 9月限　　　　7422(　　7358)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1344(　　1255)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 9(　　　 9)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1488(　　1488)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 293(　　 293)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　42(　　　42)
　　　　　 　 　 9月限　　　　2784(　　2784)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 983(　　 973)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2006(　　2006)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　4064(　　4050)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　6653(　　6600)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　9156(　　9156)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　5610(　　5610)
　　　　　 　 　 9月限　　　102954(　102954)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　15(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 347(　　 347)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　3029(　　3029)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 360(　　 356)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 193(　　 193)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 133(　　 133)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 154(　　 154)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 191(　　 191)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　25(　　　25)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 9(　　　 9)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース