　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月24日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 22593(　 19939)
　　　　　 　 　12月限　　　　 261(　　 161)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 18922(　 18803)
日経225ミニ　 　 7月限　　　 18475(　 17475)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 110(　　 110)
　　　　　 　 　 9月限　　　341167(　341166)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 13735(　 13358)
　　　　　 　 　12月限　　　　 127(　　 127)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 19250(　 18550)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　7408(　　7408)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 170(　　 170)
　　　　　 　 　 9月限　　　197750(　197749)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1899(　　 657)
　　　　　 　 　12月限　　　　 600(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1224(　　 622)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　 7(　　　 7)
　　　　　 　 　 9月限　　　　5793(　　5793)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2630(　　2310)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　5842(　　3151)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 892(　　 892)
　　　　　 　 　 9月限　　　　8232(　　8090)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2433(　　2077)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 9(　　　 9)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　5913(　　4598)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 133(　　 133)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　23(　　　23)
　　　　　 　 　 9月限　　　 13785(　 13785)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　5171(　　2544)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　8509(　　4779)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 12172(　 12172)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 14393(　 13734)
　　　　　 　 　12月限　　　　 607(　　　 7)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 17499(　 17499)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　9643(　　9643)
　　　　　 　 　 9月限　　　132799(　132799)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 552(　　 395)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 788(　　 788)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3460(　　1338)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3537(　　1133)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 741(　　 741)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 838(　　 838)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 329(　　 329)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　38(　　　38)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　11(　　　11)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース