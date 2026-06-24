外国証券 先物取引高情報まとめ（6月24日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月24日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 22593( 19939)
12月限 261( 161)
TOPIX先物 9月限 18922( 18803)
日経225ミニ 7月限 18475( 17475)
8月限 110( 110)
9月限 341167( 341166)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 13735( 13358)
12月限 127( 127)
TOPIX先物 9月限 19250( 18550)
日経225ミニ 7月限 7408( 7408)
8月限 170( 170)
9月限 197750( 197749)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1899( 657)
12月限 600( 0)
TOPIX先物 9月限 1224( 622)
日経225ミニ 7月限 7( 7)
9月限 5793( 5793)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2630( 2310)
TOPIX先物 9月限 5842( 3151)
日経225ミニ 7月限 892( 892)
9月限 8232( 8090)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2433( 2077)
12月限 9( 9)
TOPIX先物 9月限 5913( 4598)
日経225ミニ 7月限 133( 133)
8月限 23( 23)
9月限 13785( 13785)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5171( 2544)
TOPIX先物 9月限 8509( 4779)
日経225ミニ 9月限 12172( 12172)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 14393( 13734)
12月限 607( 7)
TOPIX先物 9月限 17499( 17499)
日経225ミニ 7月限 9643( 9643)
9月限 132799( 132799)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 552( 395)
TOPIX先物 9月限 788( 788)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3460( 1338)
TOPIX先物 9月限 3537( 1133)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 741( 741)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 838( 838)
TOPIX先物 9月限 329( 329)
日経225ミニ 7月限 38( 38)
8月限 11( 11)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 22593( 19939)
12月限 261( 161)
TOPIX先物 9月限 18922( 18803)
日経225ミニ 7月限 18475( 17475)
8月限 110( 110)
9月限 341167( 341166)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 13735( 13358)
12月限 127( 127)
TOPIX先物 9月限 19250( 18550)
日経225ミニ 7月限 7408( 7408)
8月限 170( 170)
9月限 197750( 197749)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1899( 657)
12月限 600( 0)
TOPIX先物 9月限 1224( 622)
日経225ミニ 7月限 7( 7)
9月限 5793( 5793)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2630( 2310)
TOPIX先物 9月限 5842( 3151)
日経225ミニ 7月限 892( 892)
9月限 8232( 8090)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2433( 2077)
12月限 9( 9)
TOPIX先物 9月限 5913( 4598)
日経225ミニ 7月限 133( 133)
8月限 23( 23)
9月限 13785( 13785)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5171( 2544)
TOPIX先物 9月限 8509( 4779)
日経225ミニ 9月限 12172( 12172)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 14393( 13734)
12月限 607( 7)
TOPIX先物 9月限 17499( 17499)
日経225ミニ 7月限 9643( 9643)
9月限 132799( 132799)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 552( 395)
TOPIX先物 9月限 788( 788)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3460( 1338)
TOPIX先物 9月限 3537( 1133)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 741( 741)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 838( 838)
TOPIX先物 9月限 329( 329)
日経225ミニ 7月限 38( 38)
8月限 11( 11)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース