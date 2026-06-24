「日経225オプション」7月限プット手口情報（24日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、24日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万8375円プット
取引高(立会内)
SBI証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
◯6万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
楽天証券 4( 2)
SBI証券 9( 1)
◯6万8750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯6万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 53( 53)
楽天証券 25( 15)
BNPパリバ証券 12( 12)
SBI証券 10( 4)
松井証券 4( 4)
フィリップ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯6万8250円プット
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万8375円プット
取引高(立会内)
SBI証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
◯6万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
楽天証券 4( 2)
SBI証券 9( 1)
◯6万8750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 53( 53)
楽天証券 25( 15)
BNPパリバ証券 12( 12)
SBI証券 10( 4)
松井証券 4( 4)
フィリップ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯6万8250円プット
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース