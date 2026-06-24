「日経225オプション」7月限プット手口情報（24日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、24日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万8250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
三菱UFJeスマート 4( 4)
BNPパリバ証券 4( 4)
◯6万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 98( 98)
モルガンMUFG証券 50( 50)
ビーオブエー証券 15( 15)
JPモルガン証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 6( 6)
BNPパリバ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
フィリップ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万8750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
SBI証券 6( 6)
◯6万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 202( 102)
UBS証券 25( 25)
ビーオブエー証券 24( 24)
JPモルガン証券 15( 15)
BNPパリバ証券 110( 10)
楽天証券 18( 6)
SBI証券 7( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
◯6万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 106( 6)
マネックス証券 2( 2)
BNPパリバ証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万8250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
三菱UFJeスマート 4( 4)
BNPパリバ証券 4( 4)
◯6万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 98( 98)
モルガンMUFG証券 50( 50)
ビーオブエー証券 15( 15)
JPモルガン証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 6( 6)
BNPパリバ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
フィリップ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
SBI証券 6( 6)
◯6万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 202( 102)
UBS証券 25( 25)
ビーオブエー証券 24( 24)
JPモルガン証券 15( 15)
BNPパリバ証券 110( 10)
楽天証券 18( 6)
SBI証券 7( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
◯6万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 106( 6)
マネックス証券 2( 2)
BNPパリバ証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース