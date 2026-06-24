「日経225オプション」7月限コール手口情報（24日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、24日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。
◯7万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 59( 59)
SBI証券 53( 27)
BNPパリバ証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
インタラクティブ証券 8( 8)
楽天証券 7( 7)
岡三証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万9750円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万9625円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
楽天証券 10( 4)
SBI証券 7( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 85( 85)
ゴールドマン証券 50( 50)
SBI証券 22( 16)
BNPパリバ証券 16( 16)
マネックス証券 6( 6)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯7万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 59( 59)
SBI証券 53( 27)
BNPパリバ証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
インタラクティブ証券 8( 8)
楽天証券 7( 7)
岡三証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万9625円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
楽天証券 10( 4)
SBI証券 7( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 85( 85)
ゴールドマン証券 50( 50)
SBI証券 22( 16)
BNPパリバ証券 16( 16)
マネックス証券 6( 6)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース