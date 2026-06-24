「日経225オプション」7月限コール手口情報（24日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、24日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。
◯7万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 241( 241)
モルガンMUFG証券 150( 150)
みずほ証券 35( 35)
BNPパリバ証券 20( 20)
SBI証券 26( 12)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
楽天証券 8( 6)
三菱UFJeスマート 4( 4)
ゴールドマン証券 4( 4)
フィリップ証券 3( 3)
岡三証券 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
ビーオブエー証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯6万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
ビーオブエー証券 108( 8)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 100( 0)
SBI証券 8( 0)
◯6万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
SBI証券 24( 6)
BNPパリバ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
ビーオブエー証券 1( 1)
◯6万9750円コール
取引高(立会内)
楽天証券 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯7万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 241( 241)
モルガンMUFG証券 150( 150)
みずほ証券 35( 35)
BNPパリバ証券 20( 20)
SBI証券 26( 12)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
楽天証券 8( 6)
三菱UFJeスマート 4( 4)
ゴールドマン証券 4( 4)
フィリップ証券 3( 3)
岡三証券 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
ビーオブエー証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
ビーオブエー証券 108( 8)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 100( 0)
SBI証券 8( 0)
◯6万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
SBI証券 24( 6)
BNPパリバ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
ビーオブエー証券 1( 1)
◯6万9750円コール
取引高(立会内)
楽天証券 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース