6月23日放送の『ぽかぽか』（フジテレビ系）にタレントでビキニ・フィットネスアスリートとして活躍する安井友梨がゲスト出演。“ビキニの女王”と称されることもある彼女の、“セクシーすぎる姿”が話題を集めている。

「安井さんはプロゴルファーの古閑美保さんとともに出演。安井さんは太ももを大胆に露出したピンクのパンツに、肩出しの白いトップス姿で現れました。パンツもトップスも“ピチピチ”のため、お腹ものぞかせていましたね。

このほか、出場したボディビル大会の“筋肉ムキムキ”な水着姿の映像も流れました。露出の多さはもとより、安井さんは身長172cmと高身長のため、かなり目立っていましたね」（スポーツ紙記者）

放送後に安井はXを更新。《なんと、牛肉ぴったんこチャレンジで古閑美保さんと2人揃ってお肉をゲット 惜しくもぴったり賞は逃しましたが、めちゃくちゃ盛り上がりました！》と出演をふりかえっている。

昼時のバラエティ番組としては、やや異色な風格もある安井。放送後、Xでは《すごいボディーですね〜》《スタイル良すぎ》などと、彼女の肉体美に驚きの声が多く投稿されていた。一方、《TVでは違和感ありありな立ち方》などと、異色さゆえに困惑した視聴者もいたようだ。

「安井さんは元銀行員のビキニ・フィットネスアスリートという変わり種の経歴の持ち主です。所属する芸能事務所はフリーアナウンサーが多く所属するセント・フォースのスポーツ・文化人セクションである『セント・フォースZONE』です。

『ぽかぽか』では以前にも服装が物議をかもしたことがありました。2月11日の放送では元NHKの中川安奈アナウンサーがゲスト出演しましたが、真冬なのにノースリーブ姿で胸元を強調するもの。この日の放送では、中川さんがMCのハライチの岩井勇気さんにボディタッチを繰り返す姿も映し出され、話題を呼びました」（放送作家）

お昼にはやや刺激が強めだった……？