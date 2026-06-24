石川・志賀町に漂着の巨大ホース 解体・撤去始まる “前例がない作業”その方法とは…
石川県志賀町の海岸で異様な光景となっている巨大な漂着物。その直径は約2メートルあり、長さについてはサッカーコートと比べると約1.5倍に相当します。その大きさから難しさを伴う前例がない解体・撤去作業が24日から始まりました。一体、どのような方法で行われるのでしょうか。
■テレビ金沢・中條 栞 記者：
「このようにかなり足場が悪い中、あちらの現場では解体作業が行われています」
去年12月末、志賀町の西海風無の海岸に漂着したもので、海底の土砂を取り除く浚渫(しゅんせつ)に使われるものとみられています。
その後の調査で中国製であると判明したものの、所有者は特定できず、石川県は撤去作業に着手しました。
■付近の住民：
「いろいろクレーンやら持ってきて、大変だろうなと思いますよ」
全体の重さは推定300トン。
クレーンで持ち上げるにも…
■テレビ金沢・中條 栞 記者：
「ホースが落下しました。作業は難航しているようにみられます」
現場周辺は入り組んだ岩場で、運搬車両が入れないことから、船を使った海岸・海上での作業となります。
撤去するには、沖合から船で海岸に近づき、重機を下ろした後、ホースを運び出すため15メートルほどの長さに切断。
その後、クレーンで船に積み込み、近くの富来漁港で陸揚げした後、トラックなど陸路で運搬するために、さらに細かく切断されるということです。
撤去を進める石川県の担当者は…
■石川県河川課・西村 秀樹 担当課長：
「今までに経験したことのない作業になろうかと思います。海上から出入りしますので、海が荒れるとどうしても工事がストップしてしまう」
天候に左右されやすい海岸での作業。
安全に配慮しながら慎重に進める必要があるとして、石川県は撤去の完了がことし秋ごろまで掛かると見ています。
■石川県河川課・西村 秀樹 担当課長：
「試行錯誤的な形でやることになるので、関係機関とも連携して安全第一に工事を進めて」
撤去には約5000万円が掛かる見込みで、国の補助金などを活用し、石川県の実質負担は約200万円となる予定です。