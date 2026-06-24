石川県志賀町の海岸で異様な光景となっている巨大な漂着物。その直径は約2メートルあり、長さについてはサッカーコートと比べると約1.5倍に相当します。その大きさから難しさを伴う前例がない解体・撤去作業が24日から始まりました。一体、どのような方法で行われるのでしょうか。



■テレビ金沢・中條 栞 記者：

「このようにかなり足場が悪い中、あちらの現場では解体作業が行われています」





解体が始まった全長約150メートル、直径2メートルほどの巨大なホース。去年12月末、志賀町の西海風無の海岸に漂着したもので、海底の土砂を取り除く浚渫(しゅんせつ)に使われるものとみられています。

その後の調査で中国製であると判明したものの、所有者は特定できず、石川県は撤去作業に着手しました。



■付近の住民：

「いろいろクレーンやら持ってきて、大変だろうなと思いますよ」



全体の重さは推定300トン。



クレーンで持ち上げるにも…

■テレビ金沢・中條 栞 記者：

「ホースが落下しました。作業は難航しているようにみられます」



現場周辺は入り組んだ岩場で、運搬車両が入れないことから、船を使った海岸・海上での作業となります。

撤去するには、沖合から船で海岸に近づき、重機を下ろした後、ホースを運び出すため15メートルほどの長さに切断。



その後、クレーンで船に積み込み、近くの富来漁港で陸揚げした後、トラックなど陸路で運搬するために、さらに細かく切断されるということです。



撤去を進める石川県の担当者は…



■石川県河川課・西村 秀樹 担当課長：

「今までに経験したことのない作業になろうかと思います。海上から出入りしますので、海が荒れるとどうしても工事がストップしてしまう」



天候に左右されやすい海岸での作業。

安全に配慮しながら慎重に進める必要があるとして、石川県は撤去の完了がことし秋ごろまで掛かると見ています。



■石川県河川課・西村 秀樹 担当課長：

「試行錯誤的な形でやることになるので、関係機関とも連携して安全第一に工事を進めて」



撤去には約5000万円が掛かる見込みで、国の補助金などを活用し、石川県の実質負担は約200万円となる予定です。

