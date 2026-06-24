【主演・栗山千明】7月3日(金) 深夜24時52分スタート「晩酌の流儀５」津田寛治、徳重聡、塙宣之(ナイツ)ら前半ゲストを公開！OP・EDテーマ、30秒トレーラー映像も解禁！



テレ東では、7月3日(金)から、ドラマ25「晩酌の流儀５」(毎週金曜深夜 24時52分)を放送します。本作は、「1日の最後に飲むお酒をいかに最高に美味しく飲むことが出来るか」を追求する、“お酒”をテーマにしたグルメドラマ。先日、シーズン５でも2クールにわたって放送されることが発表されると、美幸(栗山千明)の飲みっぷりに魅了されたファンの間で歓喜の声が続出しました。この度はそんな美幸の晩酌を支える個性強烈なゲストキャストたちを解禁します！

╲前半ゲストを一挙公開!!!／

第1話ゲストとして森崎博之が出演することは既報の通りですが、この度、前半ゲストを一挙解禁します！

美幸が勤務先の管理物件で行われるグルメドラマの撮影に帯同する第3話では、ドラマの主演兼監督である酒賀須喜蔵役を津田寛治、ドラマの制作スタッフである田代楓役を石川瑠華が演じます。

美幸が支店長の海野(おかやまはじめ)が入院する病院にハンコをもらいに行くことを発端にトラブルに巻き込まれる第4話では、海野の食事を徹底的に管理しようとする厳格な医師・石田独太役を徳重聡、さらに美幸が行きつけのスーパー「ツルマートプチ」で行われる「冷やし中華フェア」のゲストAMEMIYA役をAMEMIYA本人が演じます。

最高の晩酌を迎えるために御岳山へ登山に行った美幸が、山頂での意図せぬ「焼肉の誘惑」に襲われる第5話では、猛スピードで山を駆け上がる猫田役を猫ひろし、前作と同じく、精肉店「ナイスミート」の店主・肉山(土屋伸之(ナイツ))の漫才師時代の相方・矢保山役を塙宣之(ナイツ)が演じます。

╲オープニングテーマ、エンディングテーマが決定!!!／

オープニングテーマはロックバンドTenTwentyの「夜を飲み干したら」に決定しました。「UNISON SQUARE GARDEN」のギター・ボーカルを務める斎藤宏介と数多くの有名アーティストから絶大な信頼を得る凄腕のセッションベーシスト・須藤優という、日本の音楽シーンの第一線で活躍する実力派の2人によって構成されるTenTwenty。エモーショナルで落ち着いた雰囲気が印象的で美幸の静かで落ち着いた晩酌にシームレスに浸ることのできる1曲となっております。

またエンディングテーマは高い歌唱力とパフォーマンスを武器に2025年3月の結成以来、Z世代を中心に破竹の勢いで支持を拡大する、6人組歌い手グループElement Sicksの「Hopping」に決定しました。気分をパッと明るく照らす、底抜けにポジティブな雰囲気が印象的で、夏の暑い日にキンキンに冷やしたグラスで飲む最高の一杯の爽快感が存分に表現された1曲となっております。

≪TenTwenty プロフィール≫

斎藤宏介（Vo.Gt./UNISON SQUARE GARDEN）と須藤優（Ba./ex.U&DESIGN）によるバンド。2020年1月に1stアルバム「White White」でデビュー。以降、アルバム3作品のリリースを経て2025年1月にデビュー5周年を迎えた。同年3月の1st EP「Border=Border」のリリースをもってバンド表記をXIIXからTenTwentyに変更し、より一層、楽曲制作やライブツアーなど精力的に活動。

多彩な音楽性をクロスオーバーさせ、さらに遊び心あふれるアレンジを加えて独自のアンサンブルを鳴らし続けている。

≪TenTwenty コメント≫

・斎藤宏介（Vo.Gt.）

今回お話をいただき、改めて「晩酌の流儀」をじっくりと拝見させていただきました。

美幸さんの「興味があることは全部やってみたらいい。その中に自分だけの最高があるはず」という台詞に感化され、とても良い曲ができました。また、物語の舞台でもある東雪谷が僕の思春期を過ごした隣町であることにも不思議な縁を感じています。今シーズンも楽しみにしております。

≪Element Sicks プロフィール≫

2025年3月の結成以来、総再生数1億回超を記録し、SNSを中心に急速に支持を拡大する6人組歌い手グループ・Element Sicks。ツバサ、832（ハチミツ）、春希、JIL、ねいろ、ていくの6人で構成され、それぞれの個性が織りなす多彩な歌声と表現力で、Z世代を中心に多くのファンを魅了している。2026年8月にはメジャー1stアルバム『GOSPEL』をリリースし、全国Zeppツアーもスタート。彼らの歌声と表現力で、歌い手シーンの新たな可能性を切り拓く存在として、今後の活躍に大きな期待が寄せられている。



≪Element Sicks コメント≫

この度、初めてドラマのエンディングテーマを担当させていただくことになりました。「素晴らしい結果を迎えるために、日々を全力で生きよう」というテーマのもと、心を込めて曲を作り、歌いました。ドラマと併せて楽しんでいただけたら嬉しいです。

【夏編】30秒トレーラーがテレ東公式YouTubeチャンネルで公開！

そしてこの度、本作＜夏編＞の30秒トレーラーを公開。今作の目玉の一つでもある美幸の北海道出張で見られる壮大な景色や北海道グルメたっぷりの晩酌など魅力いっぱいの映像を一足早くお届けします。視聴は下記URLよりお願いいたします。

→ https://youtu.be/ScHaoelBd8o

≪第1話あらすじ≫

究極の晩酌に全てを捧げる伊澤美幸(栗山千明)は、ホップハウジング北海道支店の物件探しのため、海野(おかやまはじめ)の無茶振りで北海道出張に。現地の林崎(森崎博之)と物件探しを成功させるが念願のジンギスカンを前に、海野のミスで東京へトンボ帰りすることに！失意の美幸だが、自宅で北海道晩酌を決行！特製タレのからし羊、ラーメンサラダ、イクラとサーモンの石狩漬け。絶品おつまみとお酒の極上晩酌が始まる！

≪第2話あらすじ≫

最高の晩酌に全てを捧げる伊澤美幸(栗山千明)は支店長・海野(おかやまはじめ)が原因で溜まったストレスを解消するためホットヨガへ。そこで「ウマエネルギー」を操る、青果店店主の馬太郎(片岡鶴太郎)に出会う。馬太郎から極上の野菜を手に入れた美幸は、チョリソーピーマンとミニトマトのミートソース炒めを調理！ヨガで心身をデトックスした後のお酒は格別！？今日も究極の一杯を追求する美幸の至福の晩酌が始まる！

≪第3話あらすじ≫

究極の晩酌に全てを捧げる美幸(栗山千明)はある日、楓(石川瑠華)のお願いで、酒賀須喜蔵(津田寛治)が主演の晩酌ドラマに物件を貸し、自身も撮影に協力することに。晩酌へのこだわりが甘い撮影だったが、美幸の熱い晩酌への想いが周囲の意識を変え、撮影は大成功。こうして美幸自身もマグロのサルサカルパッチョ、焼きマグロなめろう風、ねぎトロ明太マヨ和えをつまみに最高の晩酌を迎えることができるのであった。

≪第4話あらすじ≫ ※4話の放送時間は深夜25時7分からとなります。

究極の晩酌に全てを捧げる伊澤美幸(栗山千明)は、骨折で入院中の上司・海野(おかやまはじめ)に印鑑を貰うため病院へ。しかし海野から交換条件として中華を要求され、外へ買い出しに行くことに！果たして美幸は厳格な医師・石田(徳重聡)の目を盗んで海野に中華を届けることができるのか！？帰宅後、美幸は皿焼売、せせり青椒肉絲、からしマヨくらげの変わり種中華フルコースを調理。大仕事の後に染み渡る極上の晩酌を見逃すな！

≪第5話あらすじ≫

究極の晩酌のため御岳山に登る美幸(栗山千明)は道中で、矢保山(塙宣之)と「山頂焼肉」を約束する精肉店・肉山(土屋伸之)と出会う。過酷な登山を乗り越えた美幸を待ち受けていたのは焼肉の強烈な誘惑だった！しかし、最高の晩酌のためと鋼の意志で山頂焼肉を断念。極限までお肉を我慢した美幸は、ワサビステーキ、ほうれん草ベーコン、コンビーフタルタルで晩酌！疲労と誘惑を乗り越えた先に待つお酒と肉の共演をお見逃しなく！

≪番組概要≫

【タイトル】ドラマ 25「晩酌の流儀５ ～夏編～」

【放送日時】2026年7月3日(金)スタート 毎週金曜 深夜24時52分～25時23分

【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」「TELASA」「J:COM STREAM」「milplus」「Prime Video」 にて順次見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

▶TELASA：https://navi.telasa.jp/

▶J:COM STREAM：https://linkvod.myjcom.jp/

▶milplus：https://front.milplus.jp/top/navi/svod

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【主演】栗山千明

【出演】武田航平、辻󠄀凪子、馬場裕之(ロバート)、ミスターちん、土屋伸之(ナイツ)、本宮泰風、アキラ100％、片岡鶴太郎、おかやまはじめ

【ゲスト】森崎博之、津田寛治、石川瑠華、徳重聡、AMEMIYA、猫ひろし、塙宣之(ナイツ)

【脚本】政池洋佑、當銘啓太、原野吉弘、西条みつとし、中川千英子、いながわ亜美

【音楽】渡邊崇

【プロデューサー】松本拓(テレビ東京)、前川大地(テレビ東京)、前田茂司(楽映舎)、善田真也(楽映舎)、北畑龍一(楽映舎)

【制作】テレビ東京、楽映舎

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