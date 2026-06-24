TenTwentyが、7月3日より放送スタートのテレビ東京 ドラマ25『晩酌の流儀5』のオープニングテーマとして、新曲「夜を飲み干したら」を書き下ろしたことが発表となった。

『晩酌の流儀5』は“1日の最後に飲むお酒をいかに最高に美味しく飲むことが出来るか”を追求する“お酒”をテーマにしたグルメドラマだ。本ドラマのために書き下ろされた「夜を飲み干したら」は、1日の終わりにふと立ち止まり、自分だけの幸せや心地よい時間を噛みしめる情景を描いた楽曲として仕上がった。

この発表にあわせて、「夜を飲み干したら」が7月10日にデジタルシングルとして配信リリースされることも決定した。以下に同楽曲に関する斎藤宏介(TenTwenty)のコメントをお届けしたい。

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「今回お話をいただき、改めて『晩酌の流儀』をじっくりと拝見させていただきました。

美幸さんの「興味があることは全部やってみたらいい。その中に自分だけの最高があるはず」という台詞に感化され、とても良い曲ができました。また、物語の舞台でもある東雪谷が僕の思春期を過ごした隣町であることにも不思議な縁を感じています。今シーズンも楽しみにしております」

──TenTwenty /斎藤宏介

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■デジタルシングル「夜を飲み干したら」

2026年7月10日(金)配信リリース

■＜TenTwenty ONEMAN LIVE＞

10月20日(火) 東京・SGC HALL ARIAKE

open17:30 / start18:30