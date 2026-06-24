TenTwenty、ドラマ『晩酌の流儀5 〜夏編〜』オープニングテーマに新曲「夜を飲み干したら」を書き下ろし「不思議な縁を感じています」
TenTwentyが、7月3日より放送スタートのテレビ東京 ドラマ25『晩酌の流儀5』のオープニングテーマとして、新曲「夜を飲み干したら」を書き下ろしたことが発表となった。
『晩酌の流儀5』は“1日の最後に飲むお酒をいかに最高に美味しく飲むことが出来るか”を追求する“お酒”をテーマにしたグルメドラマだ。本ドラマのために書き下ろされた「夜を飲み干したら」は、1日の終わりにふと立ち止まり、自分だけの幸せや心地よい時間を噛みしめる情景を描いた楽曲として仕上がった。
この発表にあわせて、「夜を飲み干したら」が7月10日にデジタルシングルとして配信リリースされることも決定した。以下に同楽曲に関する斎藤宏介(TenTwenty)のコメントをお届けしたい。
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「今回お話をいただき、改めて『晩酌の流儀』をじっくりと拝見させていただきました。
美幸さんの「興味があることは全部やってみたらいい。その中に自分だけの最高があるはず」という台詞に感化され、とても良い曲ができました。また、物語の舞台でもある東雪谷が僕の思春期を過ごした隣町であることにも不思議な縁を感じています。今シーズンも楽しみにしております」
──TenTwenty /斎藤宏介
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■デジタルシングル「夜を飲み干したら」
2026年7月10日(金)配信リリース
■ ドラマ25『晩酌の流儀5』
放送日時：7月3日(金)スタート
※毎週金曜 深夜24時52分〜25時23分
放送局：テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
配信：各話放送終了後から、動画配信サービスU-NEXT、TELASA、J:COM STREAM、milplus、Prime Videoにて順次見放題配信
・U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr
・TELASA：https://navi.telasa.jp/
・J:COM STREAM：https://linkvod.myjcom.jp/
・milplus：https://front.milplus.jp/top/navi/svod
・Prime Video：https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/
見逃し配信：広告付き無料配信サービスTVerなど
・TVer：https://tver.jp/series/sr32wpyhyv
・テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/
・Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7
主演：栗山千明
出演：武田航平、辻󠄀凪子、馬場裕之(ロバート)、ミスターちん、土屋伸之(ナイツ)、本宮泰風、アキラ100％、片岡鶴太郎、おかやまはじめ
ゲスト：森崎博之、津田寛治、石川瑠華、徳重聡、AMEMIYA、猫ひろし、塙宣之(ナイツ)
脚本：政池洋佑、當銘啓太、原野吉弘、西条みつとし、中川千英子、いながわ亜美
音楽：渡邊崇
プロデューサー：松本拓(テレビ東京)、前川大地(テレビ東京)、前田茂司(楽映舎)、善田真也(楽映舎)、北畑龍一(楽映舎)
制作：テレビ東京、楽映舎
・公式 HP：https://www.tv-tokyo.co.jp/banshaku5/
・公式 X：https://x.com/tx_banshaku
・公式Instagram：https://www.instagram.com/tx_banshaku/
・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tx_banshaku
Ⓒ「晩酌の流儀5」製作委員会
■＜TenTwenty ONEMAN LIVE＞
10月20日(火) 東京・SGC HALL ARIAKE
open17:30 / start18:30
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