デラックス×デラックスの「ギギギギルティ」に続く2026年配信シングル第2弾として、新曲「キンレンカ」がリリースとなった。和を感じさせる大きなスケールをもった会心の1曲だ。

アサガオ（Vo）が「自分たちの曲の中でフェイヴァリットな1曲」とリリース前から公言してきた新曲「キンレンカ」は、三線や笛などの和楽器による和のサウンドと、パラパラを思わせるダンサブルな振り付けにロックな演奏が融合しており、そこに香しき沖縄らしさも漂うという、デラデラらしさ満載の新作だ。石垣島出身でメンバーも尊敬する先輩ミュージシャンのリョーサ（きいやま商店）が三線、他でゲスト参加しており、気合のみなぎる1曲となっている。。

既にライブでも披露されているが、ステージと客席で華やかに扇子が舞うライブのクライマックスの1曲となっており、バンド史上最大キャパとなるSGCホール有明でのワンマン・ライブでも華やかなパフォーマンスを見せてくれることだろう。

「キンレンカ」

6月24日（水）リリース

iTunes、レコチョク、Apple Music、Spotify、LINE MUSICなど主要DL＆サブスクサービスにて配信

＜天晴!!! 和気藹愛ツアー＞

2026年7月20日（月・祝）

東京 SGCホール有明

開場16：00 開演17：00 2026年9月26日（土）

大阪 NHK大阪ホール

開場16時45分 開演17時30分

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