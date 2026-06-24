お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武（６４）が２３日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜・深夜２時２２分）にゲスト出演。自身の“超朝型”な生活を明かした。

若槻とは、全国を巡回している木梨の個展「『木梨憲武展−ＴＯＵＣＨ』ＳＥＲＥＮＤＩＰＩＴＹ−意味ある偶然」の音声ガイドを若槻が務めているなど交流がある木梨。よく知る若槻を相手に本音トークを繰り広げた。

グループＬＩＮＥにいくつ入っているかというテーマで、若槻が「この間数えたら１２８あった」と答えたのに対し、木梨は「１個」「（家族ＬＩＮＥも）ない。それぞれ（のＬＩＮＥ）か電話」と答え、若槻を驚かせた。

若槻が「やりとりする時間が全然違う。仕事終わって、８時くらいに『明日、よろしくお願いします』ってＬＩＮＥするじゃないですか、もう寝てる」と話すと、「８時、９時くらいには寝てるから。朝３時くらいからバリバリ起きてるから。家の場合は８時だから、（同局系の）『ポツンと一軒家』も見られない時間」と木梨。

見たい番組は録画して後から見るそうで、「朝はたっぷり時間あるから。今日の大谷さん見ちゃおって。バラエティーも早送りで朝。お茶だけをここ（テーブル）に置いて」と、大谷翔平投手のドジャース戦やバラエティー番組を、朝に早送りで見るのがルーチンだと明かした。

若槻から「今、バラエティーは何番組くらい見てますか」と問うと、「千夏っちゃん絡みと『アメトーク！』と『あちこちオードリー』と…」と返答。さらに「『上田の女が吠える夜』は女子軍が素晴らしい。みんなでやり合ってくれるから、芸人さんじゃない大会も見たいし、いいムードになる」と、若槻が出演している日本テレビ系の番組に触れた。

木梨の絶賛に若槻は「第一線でいろんな番組やってきた方が、『上田と女』が楽しいって言ってくれることがうれしい」と返していた。