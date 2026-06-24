再開発が事実上白紙となっている旧名鉄百貨店の地下に、新たなスポットが生まれました。栄地区との競争が激しくなる中、名駅前の再開発はどうなるのでしょうか。

【写真を見る】旧｢名鉄百貨店本店｣地下に新たな買い物スポット誕生！数量限定の商品が大人気 再開発は“事実上の白紙”も駅前に賑わいを… 商業施設増やす計画

（小川実桜アナウンサー 6月24日午前10時）

「今オープンしました。お客さんが足早に次々と入っていきます」

旧名鉄百貨店本店の地下1階、改札前に6月24日オープンしたのは、ギフトコーナー「M‘sRELIER NAGOYA（エムズルリエ名古屋）」。ここは元々、2月に閉店した百貨店の和菓子売り場で、「青柳総本家」「赤福」「両口屋是清」など閉店前にもあった10店舗11ブランドが再び店を構えました。

詰め合わせなど、数量限定商品が大人気！

大勢の買い物客のお目当ては、数々の限定商品。両口屋是清は「ナナちゃん千なり」（500箱限り）、モロゾフは洋菓子の詰め合わせ「お楽しみ袋」（100袋限り 完売）。

そして、早々に売り切れたのが坂角総本舗の「大入袋」。えびせんべいなど4種類の詰め合わせで、600円ほどお得です。（1日100袋限り 6月26日まで）

旧名鉄百貨店と“長い付き合い”の店舗では…

（名古屋市から）

「両口屋是清の福袋で、夏の和菓子が入っていておいしそう。（今後）活気づくのでは。通りがかりの人でも何か買える」



（安城市から）

「開店を知らなくて、来たら営業していてびっくりした。つい買ってしまった」

「お土産にもと思って、お値打ちな商品をお試しに買った」



（両口屋是清 近藤美香さん）

「旧名鉄百貨店とはオープンから71年の付き合い。エムズルリエ名古屋とは、最初から一緒にスタートできて うれしい。大きな声で『いらっしゃいませ』と言える日がやってきて うれしい」

名古屋駅前ににぎわいを…「栄に負けず頑張る」

そして、ナナちゃんもオープンに合わせて名鉄のコーポレートカラー青と緑の衣装に衣替え。賑わいを盛り立てています。

栄では、大型商業施設「HAERA」がオープンするなど、最近は再開発が急速に進んでいますが…



（エムズルリエ名古屋 可児佐知子店長）

「栄に人が流れているなと思っていた。名鉄の改札口前という利便性もかなり良い場所なので、どんどんにぎわいを取り戻せたら。栄に負けずに頑張っていきます」

低層階の活用方法は未定…今度どうなる？

「エムズルリエ名古屋」は、再開発の延期発表以降初めてオープンした商業施設で、今後賑わいを取り戻す役割が期待されますが、元の和菓子・洋菓子売り場に比べると面積は3分の1程度で、残りの活用は未定です。



名鉄は旧百貨店本館を2030年3月まで活用する方針ですが、1階など低層階の使い道も未定で、最大の課題は今後の再開発計画です。

「店舗誘致で駅前ににぎわいを…」

（名古屋鉄道 髙粼裕樹社長 2025年12月）

「来年度中の解体工事に着手できない状況」



再開発の延期が発表されたのは、2025年の暮れ。それまで、本館を含む6つのビルを全て解体し、南北400メートルにわたる空中回廊でつながった2棟の巨大なビルを造る計画でしたが、建築資材や人件費の高騰で計画は事実上の白紙に。

一方で、71年の歴史を持つ名鉄百貨店はすでに再開発に向けた準備が進んでいたため後戻りできず、当初の予定通り今年2月に閉店。再開発が止まった中、テナントが閉店してもビルは残され、駅前の賑わいが心配されていましたが…



（髙粼社長 5月）

「地下や1階などを中心とした低層部、人の行き交いがある所は店舗を誘致する。あるいはイベントをやることで、エリアのにぎわいを失わないように努めてまいりたい」

旧百貨店本館や旧メンズ館では、閉店後も一部営業を継続

ビル群があるのは名古屋駅前の超一等地。現在、旧百貨店本館では1階で宝くじ売り場の「チャンスセンター」・カフェ・ドラッグストアが営業を継続し、きょう（24日）地下に「エムズルリエ名古屋」がオープン。



そして、旧メンズ館では1階に東海地方ゆかりの特産品などを販売する「名鉄商店」、3階と4階がバスターミナル、11階から上は「名鉄グランドホテル」が営業を継続していて、地下には今年の冬に高級スーパー「サポーレ」がオープンを予定しています。



ほかにも、家電量販店「ヨドバシカメラ」の誘致も最終調整が進むなど、駅前の賑わいを維持できるよう商業施設を増やす計画です。

再開発計画については…「今年度中に方向性を示したい」

一方で、最も重要な再開発計画をめぐっては、建設費や人件費の高騰がいまだ課題で、名鉄は当初の計画全体で9000億円近くに上っていた投資規模を縮小する方向で検討しています。

（髙粼社長 5月）

「（再開発計画の）施工水準の難度は、かなり高いものであったと想像する。（施工水準などを）少しでも下げて、担い手を幅広く確保できるようにすることが必要ではないか」



新たな再開発計画について「今年度中に方向性を示したい」とする名鉄。名古屋の玄関口・名駅前の将来像が固まるには、もうしばらくかかりそうです。