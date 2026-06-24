シンガー・ソングライター岡崎体育（36）が24日、公式サイトで、心身の体調不良が続いているため、当面、活動を休止すると発表した。年内に開催を予定した公演・イベントは全て中止し出演を見合わせる。

岡崎は12日に公式サイトで、心身の体調不良のため療養が必要との判断に至り、13日に出演を予定していた「Pangea EXPO 2026」への出演を見送ると発表したばかりだった。

以下、発表全文。

岡崎体育活動休止のお知らせ

NEW2026.06.24

平素より岡崎体育を応援いただき、誠にありがとうございます。

この度、岡崎体育は、心身の体調不良が続いていることから、医師の診断および本人の意向を踏まえ、当面の間、活動を休止する運びとなりました。

日頃より応援してくださっている皆様、ならびに関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。

なお、年内に開催を予定しておりました公演・イベントにつきましては、すべての公演を中止し、イベントへの出演を見合わせることといたします。

対象となる公演・イベント、およびチケットの払い戻し方法につきましては、岡崎体育オフィシャルサイト・SNSより改めてご案内いたします。何卒ご理解を賜りますとともに、いましばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。

現在は回復に向けて療養に専念しており、今後の活動再開につきましては、本人の体調を最優先に、慎重に判断のうえ、改めてご報告いたします。

引き続き岡崎体育への温かいご支援をよろしくお願い申し上げます。

2026年6月24日

（株）ソニー・ミュージックアーティスツ

岡崎体育スタッフ