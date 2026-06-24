任天堂は6月23日、『リズム天国』シリーズ約11年ぶりの完全新作『リズム天国 ミラクルスターズ』（7月2日発売）の体験版を配信開始した。SNSでは早くも「リズ天が帰ってきた」と好評が広がっているが、ファンの間でとりわけ話題を集めているのが、収録曲のひとつを歌っているのがFRUITS ZIPPERの櫻井優衣だという点だ。どんなところが盛り上がっているのか、反応を拾っていきたい。

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■体験版の手触りが圧倒的に好評

体験版では“ひとりで遊ぶ”のステージ1（「輪くぐり」「パラソル」「フライングディスク」「アレのエサ」と、それらが混ざる「リミックス1」）に加え、最大4人協力の「リズム脱毛」がプレイできる。セーブデータは製品版に引き継ぎ可能だ。

X上では、点数やキメ星といった近作のシステムが従来式に戻った点を歓迎する声や、シリーズ独特のテキストとノリが健在であることを喜ぶ声が目立つ。完全新作は2015年の『ザ・ベスト＋』以来。今作は新作ミニゲームのみで80種類以上というボリュームもあって、「原点回帰」を待っていた層に刺さっている格好だ。

■FRUITS ZIPPER 櫻井優衣の「夢が叶った」投稿が泣ける

体験版で最も拡散されているのが、4つ目に遊べる「アレのエサ」の楽曲だ。ハラペコの恐竜を操作してリズムよくエサにかぶりつくゲームで、24日に櫻井優衣のスタッフアカウントが、この「My Telepathy！私の熱い光線」の歌唱を櫻井が担当したと正式に告知した。そして、作詞・作曲はつんく♂であることも明かされた。

話題に火をつけたのは、櫻井本人の投稿だ。櫻井は以前からハロー！プロジェクト、そしてつんく♂への敬愛を公言してきた人物。今回のポストでも「大好きなつんく♂さんの楽曲を歌う私が今世に存在するとは」「昔から沢山遊んでいたゲームの歌声が自分の声でなんだか信じられない」と、憧れの相手の楽曲を、子どもの頃から親しんだゲームで歌うという二重の感慨を率直に綴っている。本人の“ファン目線”の喜びがそのまま乗っているぶん、リプライ欄も祝福ムード一色だ。

■FRUITS ZIPPERのメンバーやファンからも祝福の声が相次ぐ

FRUITS ZIPPERのメンバーによる反応もまた盛り上がりを後押ししている。真中まなは「ありがとうありがとう……」「神神神神……」と感謝と感激を連打したうえで、「めっちゃエサ食べるよ！ ゆいちゃん、おいしいよーー！」とゲーム内容にかけた投稿で沸かせた。鎮西寿々歌も「うわぁー！すごい！おめでとう！」と素直な祝福を寄せている。グループ全体で喜びを共有している様子が伝わってくる。

つんく♂本人の熱量も高い。発売日が告知された4月の時点で「つ、つ、ついに!!」「発売日を待てないくらいに興奮してる」「一緒にリズムを取りながらカウントダウンしようぜぃ！」と投稿しており、こちらは1,000万表示を超える反響を集めていた。送り手も受け手も温度が高いまま、発売直前に体験版というブーストがかかった構図だ。

（文＝間瀬佑一）