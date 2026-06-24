今年、県内でクマが目撃された市町村が、３５市町村中３３市町村にのぼることがわかりました。

【写真を見る】今年県内のクマ目撃“33市町村”で確認 最多は鶴岡市 きょうも出没多数 今年すでに5人が襲われ厳重警戒続く（山形）

最多は鶴岡市で６５件にのぼっています。

周囲を警戒する素振りもなく、堂々とした様子で歩く１頭のクマ。

こちらは先月２２日、鶴岡市羽黒町で撮影されました。

今年県内では今月２１日までにクマの目撃件数が５０５件にのぼっています。

目撃された自治体は中山町と大江町を除く３３の市町村にのぼり、クマが県全域で目撃されている実態が明らかになりました。

最多は鶴岡市の６５件で、次いで酒田市の６１件。山形市の４６件などとなっています。

■きょうも各地で目撃情報相次ぐ

県内ではきょうもクマが目撃されています。

きょう午前１１時ごろ、新庄市の農林大学校の敷地内で体長およそ１メートルのクマが１頭目撃されました。市が周辺をパトロールするなどしています。

県内では今年すでに５人がクマに襲われていて、十分な警戒が必要です。